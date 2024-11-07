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Процедуры по оформлению нового посла в США скоро завершатся, заявил Лавров - РИА Новости, 07.11.2024
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13:05 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/ssha-1982405672.html
Процедуры по оформлению нового посла в США скоро завершатся, заявил Лавров
Процедуры по оформлению нового посла в США скоро завершатся, заявил Лавров - РИА Новости, 07.11.2024
Процедуры по оформлению нового посла в США скоро завершатся, заявил Лавров
Внутригосударственные процедуры по оформлению нового посла России в США скоро будут завершены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:05
2024-11-07T13:05
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сергей лавров
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Внутригосударственные процедуры по оформлению нового посла России в США скоро будут завершены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "А новый посол России в США - его кандидатура проходит обычные стадии оформления, процедуры скоро будут завершены, мы вам об этом сообщим", - сказал Лавров журналистам.
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россия, сша, сергей лавров, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, В мире
Процедуры по оформлению нового посла в США скоро завершатся, заявил Лавров

Лавров: процедуры по оформлению нового посла РФ в США скоро завершатся

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Внутригосударственные процедуры по оформлению нового посла России в США скоро будут завершены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"А новый посол России в США - его кандидатура проходит обычные стадии оформления, процедуры скоро будут завершены, мы вам об этом сообщим", - сказал Лавров журналистам.
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