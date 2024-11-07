https://ria.ru/20241107/ssha-1982405672.html
Процедуры по оформлению нового посла в США скоро завершатся, заявил Лавров
Процедуры по оформлению нового посла в США скоро завершатся, заявил Лавров - РИА Новости, 07.11.2024
Процедуры по оформлению нового посла в США скоро завершатся, заявил Лавров
Внутригосударственные процедуры по оформлению нового посла России в США скоро будут завершены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:05
2024-11-07T13:05
2024-11-07T13:05
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Внутригосударственные процедуры по оформлению нового посла России в США скоро будут завершены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "А новый посол России в США - его кандидатура проходит обычные стадии оформления, процедуры скоро будут завершены, мы вам об этом сообщим", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20241107/lavrov-1982405329.html
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россия, сша, сергей лавров, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, В мире
Процедуры по оформлению нового посла в США скоро завершатся, заявил Лавров
Лавров: процедуры по оформлению нового посла РФ в США скоро завершатся