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СМИ: демократы потеряли голоса из-за игнорирования проблем в образовании - РИА Новости, 07.11.2024
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10:57 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/ssha-1982377255.html
СМИ: демократы потеряли голоса из-за игнорирования проблем в образовании
СМИ: демократы потеряли голоса из-за игнорирования проблем в образовании - РИА Новости, 07.11.2024
СМИ: демократы потеряли голоса из-за игнорирования проблем в образовании
Демократическая партия США игнорировала проблему неравенства в системе образования, при этом уделяя внимание расовому и гендерному неравенству, что позволило... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:57
2024-11-07T10:57
в мире
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россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Демократическая партия США игнорировала проблему неравенства в системе образования, при этом уделяя внимание расовому и гендерному неравенству, что позволило объявившему себя избранным президентом США Дональду Трампу заручиться поддержкой избирателей, пишет издание New York Post. Издание пишет о проблеме сегрегации в американском обществе по признаку образования, в котором высокообразованные граждане якобы возвышаются над остальными. По оценкам автора статьи, разрыв в уровне образования стал "самой серьезной пропастью" в жизни американцев. Так, выпускники средней школы умирают на девять лет раньше, чем те, кто окончил колледж. Как отмечается, они умирают от передозировки опиоидов в шесть раз чаще, реже вступают в брак, чаще разводятся, с большей вероятностью заводят внебрачных детей и чаще страдают ожирением. В конечном счете, разрыв, как отмечается, привел к потере веры, доверия и чувству предательства среди американцев. "У Демократической партии есть одна задача: борьба с неравенством. Прямо перед их носом была огромная пропасть неравенства, а многие демократы так или иначе ее не замечали. Многие левые сосредоточились на расовом неравенстве, гендерном неравенстве и неравенстве ЛГБТ*", - говорится в материале газеты. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20241107/ssha-1982368703.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
СМИ: демократы потеряли голоса из-за игнорирования проблем в образовании

NYP: демократы потеряли голоса из-за игнорирования неравенства в образовании

© AP Photo / John RaouxКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / John Raoux
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Демократическая партия США игнорировала проблему неравенства в системе образования, при этом уделяя внимание расовому и гендерному неравенству, что позволило объявившему себя избранным президентом США Дональду Трампу заручиться поддержкой избирателей, пишет издание New York Post.
Издание пишет о проблеме сегрегации в американском обществе по признаку образования, в котором высокообразованные граждане якобы возвышаются над остальными. По оценкам автора статьи, разрыв в уровне образования стал "самой серьезной пропастью" в жизни американцев. Так, выпускники средней школы умирают на девять лет раньше, чем те, кто окончил колледж. Как отмечается, они умирают от передозировки опиоидов в шесть раз чаще, реже вступают в брак, чаще разводятся, с большей вероятностью заводят внебрачных детей и чаще страдают ожирением. В конечном счете, разрыв, как отмечается, привел к потере веры, доверия и чувству предательства среди американцев.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Демократы выцарапывают друг другу глаза из-за поражения Харрис, пишут СМИ
Вчера, 10:26
"У Демократической партии есть одна задача: борьба с неравенством. Прямо перед их носом была огромная пропасть неравенства, а многие демократы так или иначе ее не замечали. Многие левые сосредоточились на расовом неравенстве, гендерном неравенстве и неравенстве ЛГБТ*", - говорится в материале газеты.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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