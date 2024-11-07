https://ria.ru/20241107/ssha-1982377255.html
СМИ: демократы потеряли голоса из-за игнорирования проблем в образовании
СМИ: демократы потеряли голоса из-за игнорирования проблем в образовании - РИА Новости, 07.11.2024
СМИ: демократы потеряли голоса из-за игнорирования проблем в образовании
Демократическая партия США игнорировала проблему неравенства в системе образования, при этом уделяя внимание расовому и гендерному неравенству, что позволило... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:57
2024-11-07T10:57
2024-11-07T10:57
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Демократическая партия США игнорировала проблему неравенства в системе образования, при этом уделяя внимание расовому и гендерному неравенству, что позволило объявившему себя избранным президентом США Дональду Трампу заручиться поддержкой избирателей, пишет издание New York Post. Издание пишет о проблеме сегрегации в американском обществе по признаку образования, в котором высокообразованные граждане якобы возвышаются над остальными. По оценкам автора статьи, разрыв в уровне образования стал "самой серьезной пропастью" в жизни американцев. Так, выпускники средней школы умирают на девять лет раньше, чем те, кто окончил колледж. Как отмечается, они умирают от передозировки опиоидов в шесть раз чаще, реже вступают в брак, чаще разводятся, с большей вероятностью заводят внебрачных детей и чаще страдают ожирением. В конечном счете, разрыв, как отмечается, привел к потере веры, доверия и чувству предательства среди американцев. "У Демократической партии есть одна задача: борьба с неравенством. Прямо перед их носом была огромная пропасть неравенства, а многие демократы так или иначе ее не замечали. Многие левые сосредоточились на расовом неравенстве, гендерном неравенстве и неравенстве ЛГБТ*", - говорится в материале газеты. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
СМИ: демократы потеряли голоса из-за игнорирования проблем в образовании
NYP: демократы потеряли голоса из-за игнорирования неравенства в образовании
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Демократическая партия США игнорировала проблему неравенства в системе образования, при этом уделяя внимание расовому и гендерному неравенству, что позволило объявившему себя избранным президентом США Дональду Трампу заручиться поддержкой избирателей, пишет издание New York Post.
Издание пишет о проблеме сегрегации в американском обществе по признаку образования, в котором высокообразованные граждане якобы возвышаются над остальными. По оценкам автора статьи, разрыв в уровне образования стал "самой серьезной пропастью" в жизни американцев. Так, выпускники средней школы умирают на девять лет раньше, чем те, кто окончил колледж. Как отмечается, они умирают от передозировки опиоидов в шесть раз чаще, реже вступают в брак, чаще разводятся, с большей вероятностью заводят внебрачных детей и чаще страдают ожирением. В конечном счете, разрыв, как отмечается, привел к потере веры, доверия и чувству предательства среди американцев.
"У Демократической партии есть одна задача: борьба с неравенством. Прямо перед их носом была огромная пропасть неравенства, а многие демократы так или иначе ее не замечали. Многие левые сосредоточились на расовом неравенстве, гендерном неравенстве и неравенстве ЛГБТ*", - говорится в материале газеты.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис
, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона
(10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России