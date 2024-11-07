Рейтинг@Mail.ru
Демократы выцарапывают друг другу глаза из-за поражения Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/ssha-1982368703.html
Демократы выцарапывают друг другу глаза из-за поражения Харрис, пишут СМИ
Демократы выцарапывают друг другу глаза из-за поражения Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
Демократы выцарапывают друг другу глаза из-за поражения Харрис, пишут СМИ
Представители американской Демократической партии принялись "выцарапывать друг другу глаза" в попытках найти виновного в поражении своего кандидата Камалы... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:26
2024-11-07T10:26
в мире
сша
вашингтон (штат)
флорида
камала харрис
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_0:86:3057:1806_1920x0_80_0_0_48dafd8aa10d659cda5f5caeaf2ca585.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Представители американской Демократической партии принялись "выцарапывать друг другу глаза" в попытках найти виновного в поражении своего кандидата Камалы Харрис на президентских выборах, сообщает издание Axios. "Демократы начали выцарапывать друг другу глаза. Пыль еще не улеглась после выборов 2024 года, а поиски виноватого в слабых результатах Демократической партии уже всерьез начались", - пишет издание. По данным издания, тогда как одни демократы винят в поражении действующего президента США Джо Байдена, поскольку тот, по их мнению, не вышел из президентской гонки вовремя, другие считают, что виновата сама Харрис, в том числе потому, что не нашла понимания с умеренными силами в конгрессе. При этом некоторые демократы полагают, что в случае участия самого Байдена в выборах результат демократов был бы таким же. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис по-прежнему имеет только 226 голосов.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982348680.html
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сша
вашингтон (штат)
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_3d48c82b0edaae420411ea8fbacd1c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), флорида, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Флорида, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Демократы выцарапывают друг другу глаза из-за поражения Харрис, пишут СМИ

Axios: демократы начали выцарапывать друг другу глаза из-за поражения Харрис

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Представители американской Демократической партии принялись "выцарапывать друг другу глаза" в попытках найти виновного в поражении своего кандидата Камалы Харрис на президентских выборах, сообщает издание Axios.
"Демократы начали выцарапывать друг другу глаза. Пыль еще не улеглась после выборов 2024 года, а поиски виноватого в слабых результатах Демократической партии уже всерьез начались", - пишет издание.
Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Кричат от ярости": во Франции неожиданно высказались о Трампе и БРИКС
Вчера, 08:45
По данным издания, тогда как одни демократы винят в поражении действующего президента США Джо Байдена, поскольку тот, по их мнению, не вышел из президентской гонки вовремя, другие считают, что виновата сама Харрис, в том числе потому, что не нашла понимания с умеренными силами в конгрессе.
При этом некоторые демократы полагают, что в случае участия самого Байдена в выборах результат демократов был бы таким же.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис по-прежнему имеет только 226 голосов.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
 
В миреСШАВашингтон (штат)ФлоридаКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала