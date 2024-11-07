https://ria.ru/20241107/ssha-1982368703.html

Демократы выцарапывают друг другу глаза из-за поражения Харрис, пишут СМИ

Демократы выцарапывают друг другу глаза из-за поражения Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024

Демократы выцарапывают друг другу глаза из-за поражения Харрис, пишут СМИ

Представители американской Демократической партии принялись "выцарапывать друг другу глаза" в попытках найти виновного в поражении своего кандидата Камалы... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:26

2024-11-07T10:26

2024-11-07T10:26

в мире

сша

вашингтон (штат)

флорида

камала харрис

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Представители американской Демократической партии принялись "выцарапывать друг другу глаза" в попытках найти виновного в поражении своего кандидата Камалы Харрис на президентских выборах, сообщает издание Axios. "Демократы начали выцарапывать друг другу глаза. Пыль еще не улеглась после выборов 2024 года, а поиски виноватого в слабых результатах Демократической партии уже всерьез начались", - пишет издание. По данным издания, тогда как одни демократы винят в поражении действующего президента США Джо Байдена, поскольку тот, по их мнению, не вышел из президентской гонки вовремя, другие считают, что виновата сама Харрис, в том числе потому, что не нашла понимания с умеренными силами в конгрессе. При этом некоторые демократы полагают, что в случае участия самого Байдена в выборах результат демократов был бы таким же. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис по-прежнему имеет только 226 голосов.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982348680.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), флорида, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024