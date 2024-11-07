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СМИ сообщили, зачем демократы умоляли "зеленых" снять кандидата с выборов - РИА Новости, 07.11.2024
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10:15 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/ssha-1982366583.html
СМИ сообщили, зачем демократы умоляли "зеленых" снять кандидата с выборов
СМИ сообщили, зачем демократы умоляли "зеленых" снять кандидата с выборов - РИА Новости, 07.11.2024
СМИ сообщили, зачем демократы умоляли "зеленых" снять кандидата с выборов
Демократы просили кандидата на выборах президента США от Партии зеленых Джилл Стайн снять свою кандидатуру с голосования из-за того, что она якобы могла... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:15
2024-11-07T10:15
в мире
сша
куба
венесуэла
джилл стайн
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Демократы просили кандидата на выборах президента США от Партии зеленых Джилл Стайн снять свою кандидатуру с голосования из-за того, что она якобы могла получить "ключевые голоса", пишет издание Newsweek со ссылкой на Стайн. В августе американская Партия зеленых официально утвердила своим кандидатом на выборах в президенты США врача Джилл Стайн. В рамках своей предвыборной повестки Стайн предлагала закрыть большинство военных баз США за рубежом, прекратить поставки оружия, снять экономические санкции, которые наносят вред мирному населению, в том числе с Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, вывести войска США из Ирака и Сирии. "Демократы умоляли кандидата от Зеленой партии Джилл Стайн снять свою кандидатуру, заявляя, что она оттянет на себя ключевые голоса, подорвав позиции президента (США - ред.) Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис", - пишет издание. Как сообщается, Стайн отказалась. В интервью изданию антивоенная активистка опровергла заявления о том, что якобы помогла объявившему себя избранным президентом США Дональду Трампу выиграть в Мичигане и ряде других штатов. "Начнем с того, что Харрис потеряла эти голоса. Во многом мы были конкурентом Трампу", - заявила она. Стайн добавила, что демократы потеряли доверие и предали свой электорат. По словам Стайн, после победы на выборах Дональда Трампа партия будет позиционировать себя как оппозиционная Трампу. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982348680.html
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в мире, сша, куба, венесуэла, джилл стайн, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Куба, Венесуэла, Джилл Стайн, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
СМИ сообщили, зачем демократы умоляли "зеленых" снять кандидата с выборов

Newsweek: демократы умоляли "зеленых" снять кандидата с выборов, чтобы победить

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Демократы просили кандидата на выборах президента США от Партии зеленых Джилл Стайн снять свою кандидатуру с голосования из-за того, что она якобы могла получить "ключевые голоса", пишет издание Newsweek со ссылкой на Стайн.
В августе американская Партия зеленых официально утвердила своим кандидатом на выборах в президенты США врача Джилл Стайн. В рамках своей предвыборной повестки Стайн предлагала закрыть большинство военных баз США за рубежом, прекратить поставки оружия, снять экономические санкции, которые наносят вред мирному населению, в том числе с Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, вывести войска США из Ирака и Сирии.
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"Демократы умоляли кандидата от Зеленой партии Джилл Стайн снять свою кандидатуру, заявляя, что она оттянет на себя ключевые голоса, подорвав позиции президента (США - ред.) Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис", - пишет издание.
Как сообщается, Стайн отказалась.
В интервью изданию антивоенная активистка опровергла заявления о том, что якобы помогла объявившему себя избранным президентом США Дональду Трампу выиграть в Мичигане и ряде других штатов.
"Начнем с того, что Харрис потеряла эти голоса. Во многом мы были конкурентом Трампу", - заявила она. Стайн добавила, что демократы потеряли доверие и предали свой электорат.
По словам Стайн, после победы на выборах Дональда Трампа партия будет позиционировать себя как оппозиционная Трампу.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
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