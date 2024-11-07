СМИ сообщили, зачем демократы умоляли "зеленых" снять кандидата с выборов
Newsweek: демократы умоляли "зеленых" снять кандидата с выборов, чтобы победить
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Демократы просили кандидата на выборах президента США от Партии зеленых Джилл Стайн снять свою кандидатуру с голосования из-за того, что она якобы могла получить "ключевые голоса", пишет издание Newsweek со ссылкой на Стайн.
В августе американская Партия зеленых официально утвердила своим кандидатом на выборах в президенты США врача Джилл Стайн. В рамках своей предвыборной повестки Стайн предлагала закрыть большинство военных баз США за рубежом, прекратить поставки оружия, снять экономические санкции, которые наносят вред мирному населению, в том числе с Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, вывести войска США из Ирака и Сирии.
"Демократы умоляли кандидата от Зеленой партии Джилл Стайн снять свою кандидатуру, заявляя, что она оттянет на себя ключевые голоса, подорвав позиции президента (США - ред.) Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис", - пишет издание.
Как сообщается, Стайн отказалась.
В интервью изданию антивоенная активистка опровергла заявления о том, что якобы помогла объявившему себя избранным президентом США Дональду Трампу выиграть в Мичигане и ряде других штатов.
"Начнем с того, что Харрис потеряла эти голоса. Во многом мы были конкурентом Трампу", - заявила она. Стайн добавила, что демократы потеряли доверие и предали свой электорат.
По словам Стайн, после победы на выборах Дональда Трампа партия будет позиционировать себя как оппозиционная Трампу.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.