https://ria.ru/20241107/ssha-1982366583.html

СМИ сообщили, зачем демократы умоляли "зеленых" снять кандидата с выборов

СМИ сообщили, зачем демократы умоляли "зеленых" снять кандидата с выборов - РИА Новости, 07.11.2024

СМИ сообщили, зачем демократы умоляли "зеленых" снять кандидата с выборов

Демократы просили кандидата на выборах президента США от Партии зеленых Джилл Стайн снять свою кандидатуру с голосования из-за того, что она якобы могла... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:15

2024-11-07T10:15

2024-11-07T10:15

в мире

сша

куба

венесуэла

джилл стайн

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593885665_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_96012282c9115eb07382d9486756aa2b.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Демократы просили кандидата на выборах президента США от Партии зеленых Джилл Стайн снять свою кандидатуру с голосования из-за того, что она якобы могла получить "ключевые голоса", пишет издание Newsweek со ссылкой на Стайн. В августе американская Партия зеленых официально утвердила своим кандидатом на выборах в президенты США врача Джилл Стайн. В рамках своей предвыборной повестки Стайн предлагала закрыть большинство военных баз США за рубежом, прекратить поставки оружия, снять экономические санкции, которые наносят вред мирному населению, в том числе с Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, вывести войска США из Ирака и Сирии. "Демократы умоляли кандидата от Зеленой партии Джилл Стайн снять свою кандидатуру, заявляя, что она оттянет на себя ключевые голоса, подорвав позиции президента (США - ред.) Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис", - пишет издание. Как сообщается, Стайн отказалась. В интервью изданию антивоенная активистка опровергла заявления о том, что якобы помогла объявившему себя избранным президентом США Дональду Трампу выиграть в Мичигане и ряде других штатов. "Начнем с того, что Харрис потеряла эти голоса. Во многом мы были конкурентом Трампу", - заявила она. Стайн добавила, что демократы потеряли доверие и предали свой электорат. По словам Стайн, после победы на выборах Дональда Трампа партия будет позиционировать себя как оппозиционная Трампу. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982348680.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

сша

куба

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, куба, венесуэла, джилл стайн, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024