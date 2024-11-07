"Катастрофическая ошибка": на Западе раскрыли, что произошло в США
Боуз: американцы спасли себя от одной из самых катастрофических ошибок в истории
© AP Photo / Chris O'MearaТрибуна Президента США
© AP Photo / Chris O'Meara
Трибуна Президента США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Граждане США избавили себя от огромной политической ошибки, избрав президентом страны Дональда Трампа, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Америка только что спасла себя от одной из самых катастрофических политических ошибок в истории", — написал он.
По словам журналиста, проигравший кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент США Камала Харрис уже не может обвинять в своем провале Россию, Китай или кого-либо еще.
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"Теперь она будет винить американцев за то, что они разглядели весь бессмысленный идиотизм ее кампании", — заключил Боуз.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Последний, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10:00 мск) в среду был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.