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"Катастрофическая ошибка": на Западе раскрыли, что произошло в США - РИА Новости, 07.11.2024
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09:32 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/ssha-1982356865.html
"Катастрофическая ошибка": на Западе раскрыли, что произошло в США
"Катастрофическая ошибка": на Западе раскрыли, что произошло в США - РИА Новости, 07.11.2024
"Катастрофическая ошибка": на Западе раскрыли, что произошло в США
Граждане США избавили себя от огромной политической ошибки, избрав президентом страны Дональда Трампа, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:32
2024-11-07T09:32
в мире
сша
россия
китай
выборы президента сша — 2024
камала харрис
дональд трамп
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Граждане США избавили себя от огромной политической ошибки, избрав президентом страны Дональда Трампа, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Америка только что спасла себя от одной из самых катастрофических политических ошибок в истории", — написал он.По словам журналиста, проигравший кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент США Камала Харрис уже не может обвинять в своем провале Россию, Китай или кого-либо еще."Теперь она будет винить американцев за то, что они разглядели весь бессмысленный идиотизм ее кампании", — заключил Боуз.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Последний, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10:00 мск) в среду был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html
https://ria.ru/20241107/tramp-1982348680.html
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в мире, сша, россия, китай, выборы президента сша — 2024, камала харрис, дональд трамп
В мире, США, Россия, Китай, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Дональд Трамп
"Катастрофическая ошибка": на Западе раскрыли, что произошло в США

Боуз: американцы спасли себя от одной из самых катастрофических ошибок в истории

© AP Photo / Chris O'MearaТрибуна Президента США
Трибуна Президента США - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Chris O'Meara
Трибуна Президента США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Граждане США избавили себя от огромной политической ошибки, избрав президентом страны Дональда Трампа, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Америка только что спасла себя от одной из самых катастрофических политических ошибок в истории", — написал он.
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По словам журналиста, проигравший кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент США Камала Харрис уже не может обвинять в своем провале Россию, Китай или кого-либо еще.
«
"Теперь она будет винить американцев за то, что они разглядели весь бессмысленный идиотизм ее кампании", — заключил Боуз.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Последний, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10:00 мск) в среду был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
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