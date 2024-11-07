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США вдвое ускорили наращивание госдолга - РИА Новости, 07.11.2024
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06:03 07.11.2024 (обновлено: 08:36 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/ssha-1982340752.html
США вдвое ускорили наращивание госдолга
США вдвое ускорили наращивание госдолга - РИА Новости, 07.11.2024
США вдвое ускорили наращивание госдолга
Государственный долг США приблизился к 36 триллионам долларов — причем последний триллион накапливается почти вдвое быстрее предыдущего, следует из расчетов РИА РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T06:03
2024-11-07T08:36
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Государственный долг США приблизился к 36 триллионам долларов — причем последний триллион накапливается почти вдвое быстрее предыдущего, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского Минфина.Так, на конец января 2022 года задолженность федерального правительства составляла чуть более 30 триллионов долларов. Понадобилось по восемь месяцев, чтобы показатель дважды прибавил по триллиону. Рекордно быстрыми темпами задолженность достигла 33 и 34 триллионов долларов — на это ушло всего по три месяца. А вот рост до отметки в 35 триллионов резко замедлился и занял семь месяцев.Сейчас же темпы роста госдолга вновь ускорились: если 35-й триллион образовался за 211 дней со средними темпами по 0,014 процента в сутки, то 36-й триллион ежедневно нарастает уже по 0,025 процента. То есть теперь каждый день к задолженности прибавляется примерно 8,7 миллиарда долларов вместо прежних 4,8 миллиарда. При сохранении нынешних ставок и отсутствии новых крупных размещений отметку в 36 триллионов долларов показатель перешагнет в середине ноября.Одна из основных причин накопления такой задолженности — хронический дефицит бюджета США. Последний раз продолжительный профицит наблюдался был почти век назад — с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет, до 1998-го, когда страна смогла получить небольшой профицит, который продержался четыре года.В 2002 году бюджет США вновь ушел в минус на уровне 158 миллиардов долларов. В отличие от предыдущих периодов тогда правительство не смогло сдержать рост дефицита — уже через семь лет он впервые превысил триллион долларов, а в 2020-м достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов, хотя затем вернулся к более умеренным значениям. Последние два года дефицит вновь растет и по итогам прошлого года составил 1,8 триллиона долларов.
https://ria.ru/20241028/ssha-1980420623.html
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США
США вдвое ускорили наращивание госдолга

Последний триллион госдолга США накапливают почти вдвое быстрее предыдущего

© AP Photo / Mary AltafferЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Государственный долг США приблизился к 36 триллионам долларов — причем последний триллион накапливается почти вдвое быстрее предыдущего, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского Минфина.
Так, на конец января 2022 года задолженность федерального правительства составляла чуть более 30 триллионов долларов. Понадобилось по восемь месяцев, чтобы показатель дважды прибавил по триллиону. Рекордно быстрыми темпами задолженность достигла 33 и 34 триллионов долларов — на это ушло всего по три месяца. А вот рост до отметки в 35 триллионов резко замедлился и занял семь месяцев.
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Сейчас же темпы роста госдолга вновь ускорились: если 35-й триллион образовался за 211 дней со средними темпами по 0,014 процента в сутки, то 36-й триллион ежедневно нарастает уже по 0,025 процента. То есть теперь каждый день к задолженности прибавляется примерно 8,7 миллиарда долларов вместо прежних 4,8 миллиарда.
При сохранении нынешних ставок и отсутствии новых крупных размещений отметку в 36 триллионов долларов показатель перешагнет в середине ноября.
Одна из основных причин накопления такой задолженности — хронический дефицит бюджета США. Последний раз продолжительный профицит наблюдался был почти век назад — с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет, до 1998-го, когда страна смогла получить небольшой профицит, который продержался четыре года.
В 2002 году бюджет США вновь ушел в минус на уровне 158 миллиардов долларов. В отличие от предыдущих периодов тогда правительство не смогло сдержать рост дефицита — уже через семь лет он впервые превысил триллион долларов, а в 2020-м достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов, хотя затем вернулся к более умеренным значениям. Последние два года дефицит вновь растет и по итогам прошлого года составил 1,8 триллиона долларов.
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