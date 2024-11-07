https://ria.ru/20241107/ssha-1982332704.html

Администрация Байдена обсудила с командой Трампа передачу власти

Администрация Байдена обсудила с командой Трампа передачу власти - РИА Новости, 07.11.2024

Администрация Байдена обсудила с командой Трампа передачу власти

Глава аппарата администрации президента США Джо Байдена Джефф Зиентс обсудил с командой избранного американского лидера Дональда Трампа предстоящую передачу... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T02:00

2024-11-07T02:00

2024-11-07T02:09

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Глава аппарата администрации президента США Джо Байдена Джефф Зиентс обсудил с командой избранного американского лидера Дональда Трампа предстоящую передачу власти, заявил представитель Белого дома."Сегодня глава аппарата Джефф Зиентс связался с сопредседателями переходного комитета Трампа-Вэнса Говардом Лютником и Линдой Макмэхон, чтобы ясно донести наше намерение вести упорядоченную передачу и подтвердить роль соглашений в начале мероприятий по переходу", - цитирует телеканал CNN слова представителя президентской администрации США.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982332812.html

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сша, в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, камала харрис, флорида, nbc, выборы президента сша — 2024