https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982493723.html

Спецоперация, 7 ноября: освобождение Кременной Балки в ДНР

Спецоперация, 7 ноября: освобождение Кременной Балки в ДНР - РИА Новости, 07.11.2024

Спецоперация, 7 ноября: освобождение Кременной Балки в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" своими успешными наступательными действиями освободили населенный пункт Кременная Балка в Донецкой Народной... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:15

2024-11-07T19:15

2024-11-07T19:15

специальная военная операция на украине

украина

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

сергей лавров

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" своими успешными наступательными действиями освободили населенный пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в четверг. "Центр", а также другие российские группировки, участвующие в спецоперации, за минувшие сутки нанесли поражение украинским войскам, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи, а также отразили 21 контратаку ВСУ. Потери противника при этом составили до 1790 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился бронетранспортера Viking шведского производства, семи бронемашин, в том числе одной HMMWV производства США и трёх "Казак", самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", пяти орудий Д-30, трёх орудий М119 производства США и противотанковой пушки "Рапира", а также станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и трёх складов боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ. Средства ПВО сбили 55 беспилотников самолетного типа. Неудачные атаки ВСУ в Курской областиВ отдельной сводке Минобороны говорится, что российские Вооружённые Силы продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Так, группировка "Север" на курском направлении продолжила наступательные действия и нанесла поражение десяти украинским бригадам, отразила четыре контратаки и сорвала атаку ВСУ. Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 12 украинских бригад в районах 19 населённых пунктов курского приграничья, а также нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ещё семи бригад ВСУ. За сутки на курском направлении противник потерял более 150 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль. Всего за время боевых действий здесь ВСУ лишились более 30 200 военнослужащих. Террорист со своей промышленностьюСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в четверг, что план использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но последствия его будут сказываться еще долго. Сейчас, по его словам, обстановка в театре военных действий складывается не в пользу Киева, и Запад встал перед выбором - продолжать финансирование киевского режима и дальнейшее уничтожение народа Украины или признать сложившиеся реалии и начать договариваться. Шойгу отметил, что Киев превратился в управляемого извне опасного террориста, однако в отличие от обычных террористических сетей, обладает своей промышленностью. Одним из подтверждений террористической сущности Киева он назвал цели ВСУ по захвату Курской АЭС и регулярные удары по Запорожской АЭС и сопутствующей критической инфраструктуре. Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления в Академии государственного управления в Казахстане подчеркнул, что РФ отдает предпочтение политико-дипломатическому инструментарию по Украине, но не видит встречной готовности со стороны Киева и поддерживающих его стран. По его словам, если на Западе будут конкретные идеи по Украине, Россия будет готова к ним прислушаться, однако пока оттуда слышны только "заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского", которая является приглашением в тупик", отметил Лавров. Передали все, что можноЭксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут присутствовать на ЗАЭС, а также на атомных электростанциях на Украине, пока это будет необходимо для предотвращения угроз, заявил 7 ноября глава агентства Рафаэль Гросси. Позднее МАГАТЭ уточнило, что его эксперты, присутствующие на Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской АЭС и в зоне недалеко от Чернобыльской станции, сообщили, что ядерная безопасность продолжает поддерживаться, несмотря на конфликт на Украине. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что всему Западу, и прежде всего США, якобы угрожает усиление взаимодействия России, Китая, КНДР и Ирана, и он хочет обсудить это с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом. Польские военные не должны сбивать ракеты над Украиной, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Так он в эфире RadioZet прокомментировал сообщение американской газеты Hill о том, что члены палаты представителей США якобы направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией. Кроме того, по словам Косиняка-Камыша, у Варшавы больше нет вооружения и военной техники, которые можно передать Киеву, польские власти уже "передали всё, что было возможно", а остальное необходимо для обеспечения безопасности самой Польши. Сдержанный оптимизмСоветник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин усомнился в достоверности данных газеты Wall Street Journal о том, что окружение Дональда Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Премьер Украины Денис Шмыгаль и вовсе заявил, что Киев со "сдержанным оптимизмом" ожидает усиления поддержки и "довольно чётких и быстрых шагов" со стороны Вашингтона после выборов в США. ВСУ в связи с российским наступлением проходят ускоренное обучение (от 21 дня до месяца, что в намного короче по сравнению с тренировками солдат в западных странах) в странах Евросоюза, это сказывается на эффективности этого обучения, сообщает издание Defense One со ссылкой на польских военных, задействованных в тренировочной миссии блока по подготовке украинских войск (EUMAM).

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982490963.html

https://ria.ru/20241107/smi-1982444923.html

https://ria.ru/20241107/vsu-1982439999.html

https://ria.ru/20241107/razvedka-1982202802.html

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982313973.html

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