Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 7 ноября: освобождение Кременной Балки в ДНР - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982493723.html
Спецоперация, 7 ноября: освобождение Кременной Балки в ДНР
Спецоперация, 7 ноября: освобождение Кременной Балки в ДНР - РИА Новости, 07.11.2024
Спецоперация, 7 ноября: освобождение Кременной Балки в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" своими успешными наступательными действиями освободили населенный пункт Кременная Балка в Донецкой Народной... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:15
2024-11-07T19:15
специальная военная операция на украине
украина
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
сергей лавров
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974066232_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d3137f62849c61d8ec8e27ae10532a08.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" своими успешными наступательными действиями освободили населенный пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в четверг. "Центр", а также другие российские группировки, участвующие в спецоперации, за минувшие сутки нанесли поражение украинским войскам, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи, а также отразили 21 контратаку ВСУ. Потери противника при этом составили до 1790 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился бронетранспортера Viking шведского производства, семи бронемашин, в том числе одной HMMWV производства США и трёх "Казак", самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", пяти орудий Д-30, трёх орудий М119 производства США и противотанковой пушки "Рапира", а также станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и трёх складов боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ. Средства ПВО сбили 55 беспилотников самолетного типа. Неудачные атаки ВСУ в Курской областиВ отдельной сводке Минобороны говорится, что российские Вооружённые Силы продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Так, группировка "Север" на курском направлении продолжила наступательные действия и нанесла поражение десяти украинским бригадам, отразила четыре контратаки и сорвала атаку ВСУ. Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 12 украинских бригад в районах 19 населённых пунктов курского приграничья, а также нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ещё семи бригад ВСУ. За сутки на курском направлении противник потерял более 150 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль. Всего за время боевых действий здесь ВСУ лишились более 30 200 военнослужащих. Террорист со своей промышленностьюСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в четверг, что план использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но последствия его будут сказываться еще долго. Сейчас, по его словам, обстановка в театре военных действий складывается не в пользу Киева, и Запад встал перед выбором - продолжать финансирование киевского режима и дальнейшее уничтожение народа Украины или признать сложившиеся реалии и начать договариваться. Шойгу отметил, что Киев превратился в управляемого извне опасного террориста, однако в отличие от обычных террористических сетей, обладает своей промышленностью. Одним из подтверждений террористической сущности Киева он назвал цели ВСУ по захвату Курской АЭС и регулярные удары по Запорожской АЭС и сопутствующей критической инфраструктуре. Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления в Академии государственного управления в Казахстане подчеркнул, что РФ отдает предпочтение политико-дипломатическому инструментарию по Украине, но не видит встречной готовности со стороны Киева и поддерживающих его стран. По его словам, если на Западе будут конкретные идеи по Украине, Россия будет готова к ним прислушаться, однако пока оттуда слышны только "заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского", которая является приглашением в тупик", отметил Лавров. Передали все, что можноЭксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут присутствовать на ЗАЭС, а также на атомных электростанциях на Украине, пока это будет необходимо для предотвращения угроз, заявил 7 ноября глава агентства Рафаэль Гросси. Позднее МАГАТЭ уточнило, что его эксперты, присутствующие на Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской АЭС и в зоне недалеко от Чернобыльской станции, сообщили, что ядерная безопасность продолжает поддерживаться, несмотря на конфликт на Украине. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что всему Западу, и прежде всего США, якобы угрожает усиление взаимодействия России, Китая, КНДР и Ирана, и он хочет обсудить это с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом. Польские военные не должны сбивать ракеты над Украиной, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Так он в эфире RadioZet прокомментировал сообщение американской газеты Hill о том, что члены палаты представителей США якобы направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией. Кроме того, по словам Косиняка-Камыша, у Варшавы больше нет вооружения и военной техники, которые можно передать Киеву, польские власти уже "передали всё, что было возможно", а остальное необходимо для обеспечения безопасности самой Польши. Сдержанный оптимизмСоветник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин усомнился в достоверности данных газеты Wall Street Journal о том, что окружение Дональда Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Премьер Украины Денис Шмыгаль и вовсе заявил, что Киев со "сдержанным оптимизмом" ожидает усиления поддержки и "довольно чётких и быстрых шагов" со стороны Вашингтона после выборов в США. ВСУ в связи с российским наступлением проходят ускоренное обучение (от 21 дня до месяца, что в намного короче по сравнению с тренировками солдат в западных странах) в странах Евросоюза, это сказывается на эффективности этого обучения, сообщает издание Defense One со ссылкой на польских военных, задействованных в тренировочной миссии блока по подготовке украинских войск (EUMAM).
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982490963.html
https://ria.ru/20241107/smi-1982444923.html
https://ria.ru/20241107/vsu-1982439999.html
https://ria.ru/20241107/razvedka-1982202802.html
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982313973.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974066232_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ecd10885be99653a1d12a9ee79ec01fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, сергей лавров, россия, владимир зеленский, нато, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, МАГАТЭ

Спецоперация, 7 ноября: освобождение Кременной Балки в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоенный ВС РФ держит БПЛА
Военный ВС РФ держит БПЛА - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военный ВС РФ держит БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" своими успешными наступательными действиями освободили населенный пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в четверг.
"Центр", а также другие российские группировки, участвующие в спецоперации, за минувшие сутки нанесли поражение украинским войскам, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи, а также отразили 21 контратаку ВСУ. Потери противника при этом составили до 1790 военнослужащих.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Многие умирают". В США раскрыли главный страх Европы из-за Украины
Вчера, 18:57
Кроме того, Киев лишился бронетранспортера Viking шведского производства, семи бронемашин, в том числе одной HMMWV производства США и трёх "Казак", самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", пяти орудий Д-30, трёх орудий М119 производства США и противотанковой пушки "Рапира", а также станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и трёх складов боеприпасов.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ. Средства ПВО сбили 55 беспилотников самолетного типа.

Неудачные атаки ВСУ в Курской области

В отдельной сводке Минобороны говорится, что российские Вооружённые Силы продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Так, группировка "Север" на курском направлении продолжила наступательные действия и нанесла поражение десяти украинским бригадам, отразила четыре контратаки и сорвала атаку ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Bloomberg рассказало о последствиях прекращения помощи США Украине
Вчера, 15:46
Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 12 украинских бригад в районах 19 населённых пунктов курского приграничья, а также нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ещё семи бригад ВСУ.
За сутки на курском направлении противник потерял более 150 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль. Всего за время боевых действий здесь ВСУ лишились более 30 200 военнослужащих.

Террорист со своей промышленностью

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в четверг, что план использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но последствия его будут сказываться еще долго. Сейчас, по его словам, обстановка в театре военных действий складывается не в пользу Киева, и Запад встал перед выбором - продолжать финансирование киевского режима и дальнейшее уничтожение народа Украины или признать сложившиеся реалии и начать договариваться.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Эксперт назвал два варианта развития событий для ВСУ в Курской области
Вчера, 15:18
Шойгу отметил, что Киев превратился в управляемого извне опасного террориста, однако в отличие от обычных террористических сетей, обладает своей промышленностью. Одним из подтверждений террористической сущности Киева он назвал цели ВСУ по захвату Курской АЭС и регулярные удары по Запорожской АЭС и сопутствующей критической инфраструктуре.
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления в Академии государственного управления в Казахстане подчеркнул, что РФ отдает предпочтение политико-дипломатическому инструментарию по Украине, но не видит встречной готовности со стороны Киева и поддерживающих его стран.
По его словам, если на Западе будут конкретные идеи по Украине, Россия будет готова к ним прислушаться, однако пока оттуда слышны только "заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского", которая является приглашением в тупик", отметил Лавров.

Передали все, что можно

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут присутствовать на ЗАЭС, а также на атомных электростанциях на Украине, пока это будет необходимо для предотвращения угроз, заявил 7 ноября глава агентства Рафаэль Гросси. Позднее МАГАТЭ уточнило, что его эксперты, присутствующие на Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской АЭС и в зоне недалеко от Чернобыльской станции, сообщили, что ядерная безопасность продолжает поддерживаться, несмотря на конфликт на Украине.
Белый и Квадрат - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Вынес 17 человек". Разведчики — об уловках ВСУ на ключевом участке фронта
Вчера, 08:00
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что всему Западу, и прежде всего США, якобы угрожает усиление взаимодействия России, Китая, КНДР и Ирана, и он хочет обсудить это с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом.
Польские военные не должны сбивать ракеты над Украиной, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Так он в эфире RadioZet прокомментировал сообщение американской газеты Hill о том, что члены палаты представителей США якобы направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией.
Кроме того, по словам Косиняка-Камыша, у Варшавы больше нет вооружения и военной техники, которые можно передать Киеву, польские власти уже "передали всё, что было возможно", а остальное необходимо для обеспечения безопасности самой Польши.

Сдержанный оптимизм

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин усомнился в достоверности данных газеты Wall Street Journal о том, что окружение Дональда Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.
Премьер Украины Денис Шмыгаль и вовсе заявил, что Киев со "сдержанным оптимизмом" ожидает усиления поддержки и "довольно чётких и быстрых шагов" со стороны Вашингтона после выборов в США.
ВСУ в связи с российским наступлением проходят ускоренное обучение (от 21 дня до месяца, что в намного короче по сравнению с тренировками солдат в западных странах) в странах Евросоюза, это сказывается на эффективности этого обучения, сообщает издание Defense One со ссылкой на польских военных, задействованных в тренировочной миссии блока по подготовке украинских войск (EUMAM).
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
"Погрузилась в уныние": на Западе раскрыли реакцию Украины на победу Трампа
6 ноября, 21:29
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныСергей ЛавровРоссияВладимир ЗеленскийНАТОМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала