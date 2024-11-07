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"За один месяц". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 07.11.2024 (обновлено: 22:26 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982453463.html
"За один месяц". В США сделали заявление о спецоперации
"За один месяц". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 07.11.2024
"За один месяц". В США сделали заявление о спецоперации
Украинские войска могут развалиться на поле боя еще до января, когда состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа, предположил подполковник ВС... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:26
2024-11-07T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
селидово
дональд трамп
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинские войска могут развалиться на поле боя еще до января, когда состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа, предположил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Россия продолжает методично и ускоренными темпами двигаться на запад, и я не вижу причин, по которым это изменится. &lt;…&gt; Не исключено, что украинская сторона может буквально развалиться в январе", — отметил он.По словам эксперта, действия Киева привели только к еще большим потерям как территориальным, так и среди личного состава. При этом все попытки Соединенных Штатов повлиять на ситуацию терпят неудачу, добавил Дэвис."В октябре российская армия взяла больше территорий, чем за весь 2022 год, то есть трудно представить, что это произошло всего за один месяц и что такие темпы продолжаются", — резюмировал офицер.Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка. Это небольшое село в километре к югу от Цукурино. Отсюда можно развивать наступление на юг на Новоселидово, все еще удерживаемое противником. От Новоселидово на юг уходит трасса в сторону Курахово. Таким образом, российская армия получит плацдарм для наступления на город с севера.За минувшую неделю подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка.
https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982431609.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982450768.html
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в мире, сша, киев, селидово, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Селидово, Дональд Трамп
"За один месяц". В США сделали заявление о спецоперации

Дэвис: ВСУ могут развалиться на поле боя еще до инаугурации Трампа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинские войска могут развалиться на поле боя еще до января, когда состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа, предположил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Россия продолжает методично и ускоренными темпами двигаться на запад, и я не вижу причин, по которым это изменится. <…> Не исключено, что украинская сторона может буквально развалиться в январе", — отметил он.
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Вчера, 14:43
По словам эксперта, действия Киева привели только к еще большим потерям как территориальным, так и среди личного состава. При этом все попытки Соединенных Штатов повлиять на ситуацию терпят неудачу, добавил Дэвис.
"В октябре российская армия взяла больше территорий, чем за весь 2022 год, то есть трудно представить, что это произошло всего за один месяц и что такие темпы продолжаются", — резюмировал офицер.
Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка. Это небольшое село в километре к югу от Цукурино. Отсюда можно развивать наступление на юг на Новоселидово, все еще удерживаемое противником. От Новоселидово на юг уходит трасса в сторону Курахово. Таким образом, российская армия получит плацдарм для наступления на город с севера.
За минувшую неделю подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевСелидовоДональд Трамп
 
 
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