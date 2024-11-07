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"В хаосе и в беспорядке". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 07.11.2024 (обновлено: 21:37 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982431609.html
"В хаосе и в беспорядке". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"В хаосе и в беспорядке". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 07.11.2024
"В хаосе и в беспорядке". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Украинские войска беспорядочно отступают со своих позиций в зоне спецоперации, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:43
2024-11-07T21:37
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
угледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинские войска беспорядочно отступают со своих позиций в зоне спецоперации, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Мы видим, как украинцы чаще всего отступают с позиций, которые они должны были защищать, — зачастую в хаосе и в беспорядке", — отметил он.По словам эксперта, вероятно, российские системы радиоэлектронной борьбы теперь настолько эффективны и продвинуты, что украинские беспилотники больше не могут функционировать в зоне СВО. Теперь ВС России могут быстро продвигаться по полям и атаковать ВСУ со всех сторон, пояснил Меркурис.На прошлой неделе председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета — сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении — севернее Угледара, между селами Новоукраинка и Богоявленка. По его словам, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.
https://ria.ru/20241107/ukraintsy-1982337517.html
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россия, владимир рогов, угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Угледар, Вооруженные силы Украины
"В хаосе и в беспорядке". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Меркурис: украинские войска хаотично отступают со своих позиций в Донбассе

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинские войска беспорядочно отступают со своих позиций в зоне спецоперации, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Мы видим, как украинцы чаще всего отступают с позиций, которые они должны были защищать, — зачастую в хаосе и в беспорядке", — отметил он.
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По словам эксперта, вероятно, российские системы радиоэлектронной борьбы теперь настолько эффективны и продвинуты, что украинские беспилотники больше не могут функционировать в зоне СВО. Теперь ВС России могут быстро продвигаться по полям и атаковать ВСУ со всех сторон, пояснил Меркурис.
На прошлой неделе председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета — сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении — севернее Угледара, между селами Новоукраинка и Богоявленка. По его словам, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир РоговУгледарВооруженные силы Украины
 
 
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