https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982431609.html

"В хаосе и в беспорядке". Стало известно, что произошло в зоне СВО

"В хаосе и в беспорядке". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 07.11.2024

"В хаосе и в беспорядке". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Украинские войска беспорядочно отступают со своих позиций в зоне спецоперации, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:43

2024-11-07T14:43

2024-11-07T21:37

специальная военная операция на украине

россия

владимир рогов

угледар

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980106797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1254ec3c2714487b7bf21b17e0db0143.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинские войска беспорядочно отступают со своих позиций в зоне спецоперации, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Мы видим, как украинцы чаще всего отступают с позиций, которые они должны были защищать, — зачастую в хаосе и в беспорядке", — отметил он.По словам эксперта, вероятно, российские системы радиоэлектронной борьбы теперь настолько эффективны и продвинуты, что украинские беспилотники больше не могут функционировать в зоне СВО. Теперь ВС России могут быстро продвигаться по полям и атаковать ВСУ со всех сторон, пояснил Меркурис.На прошлой неделе председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета — сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении — севернее Угледара, между селами Новоукраинка и Богоявленка. По его словам, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.

https://ria.ru/20241107/ukraintsy-1982337517.html

https://ria.ru/20241106/svo-1981957802.html

россия

угледар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир рогов, угледар, вооруженные силы украины