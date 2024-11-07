https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982394004.html

Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР

Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР - РИА Новости, 07.11.2024

Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:14

2024-11-07T12:14

2024-11-07T15:26

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4c00c0c55c985e24558f29a4dafd950.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка, сообщили в Минобороны."В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Кременная Балка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, за минувшие сутки подразделения группировки ударили по формированиям 68-й егерской бригады ВСУ, 110, 119, 123-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островское и Щербиновка.Также бойцы "Центра" отбили 11 контратак формирований 23, 100, 154-й механизированных бригад, 152-й егерской бригады, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.На этом участке линии боевого соприкосновения противник потерял за сутки до 455 человек личного состава, шведский бронетранспортер Viking, американский броневик HMMWV, три боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".За минувшую неделю подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20241106/vsu-1982195813.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф