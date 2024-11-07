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Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 07.11.2024 (обновлено: 15:26 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982394004.html
Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР - РИА Новости, 07.11.2024
Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:14
2024-11-07T15:26
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка, сообщили в Минобороны."В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Кременная Балка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, за минувшие сутки подразделения группировки ударили по формированиям 68-й егерской бригады ВСУ, 110, 119, 123-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островское и Щербиновка.Также бойцы "Центра" отбили 11 контратак формирований 23, 100, 154-й механизированных бригад, 152-й егерской бригады, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.На этом участке линии боевого соприкосновения противник потерял за сутки до 455 человек личного состава, шведский бронетранспортер Viking, американский броневик HMMWV, три боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".За минувшую неделю подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20241106/vsu-1982195813.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР

ВС России освободили село Кременная Балка в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка, сообщили в Минобороны.
"В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Кременная Балка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Кременная Балка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Кременная Балка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Кременная Балка в ДНР

Кременная балка — небольшое село в километре к югу от Цукурино. Отсюда можно развивать наступление на юг на Новоселидово, все еще удерживаемое противником. От Новоселидово на юг уходит трасса в сторону Курахово. Таким образом, российская армия получит плацдарм для наступления на город с севера.

Кроме того, за минувшие сутки подразделения группировки ударили по формированиям 68-й егерской бригады ВСУ, 110, 119, 123-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островское и Щербиновка.
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Также бойцы "Центра" отбили 11 контратак формирований 23, 100, 154-й механизированных бригад, 152-й егерской бригады, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
На этом участке линии боевого соприкосновения противник потерял за сутки до 455 человек личного состава, шведский бронетранспортер Viking, американский броневик HMMWV, три боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
За минувшую неделю подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики.
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