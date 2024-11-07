https://ria.ru/20241107/spch-1982336193.html

СПЧ готовится ко встрече с Путиным в первой половине декабря

СПЧ готовится ко встрече с Путиным в первой половине декабря - РИА Новости, 07.11.2024

СПЧ готовится ко встрече с Путиным в первой половине декабря

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовится ко встрече с президентом России Владимиром Путиным в первой половине РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T03:30

2024-11-07T03:30

2024-11-07T03:30

владимир путин

валерий фадеев

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовится ко встрече с президентом России Владимиром Путиным в первой половине декабря, заявил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев. "Совет готовится (к встрече с Путиным – ред.). Темы - все те, которые в повестке дня, ничего перпендикулярного мы не готовим. Встреча планируется как обычно, на начало декабря, на первую половину декабря", - сказал Фадеев РИА Новости. Путин ежегодно проводит встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, приуроченную Международному дню прав человека.

https://ria.ru/20240821/naemniki-1967586284.html

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2024

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владимир путин, валерий фадеев