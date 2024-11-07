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СПЧ готовится ко встрече с Путиным в первой половине декабря - РИА Новости, 07.11.2024
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03:30 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/spch-1982336193.html
СПЧ готовится ко встрече с Путиным в первой половине декабря
СПЧ готовится ко встрече с Путиным в первой половине декабря - РИА Новости, 07.11.2024
СПЧ готовится ко встрече с Путиным в первой половине декабря
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовится ко встрече с президентом России Владимиром Путиным в первой половине РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T03:30
2024-11-07T03:30
владимир путин
валерий фадеев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовится ко встрече с президентом России Владимиром Путиным в первой половине декабря, заявил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев. "Совет готовится (к встрече с Путиным – ред.). Темы - все те, которые в повестке дня, ничего перпендикулярного мы не готовим. Встреча планируется как обычно, на начало декабря, на первую половину декабря", - сказал Фадеев РИА Новости. Путин ежегодно проводит встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, приуроченную Международному дню прав человека.
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владимир путин, валерий фадеев
Владимир Путин, Валерий Фадеев
СПЧ готовится ко встрече с Путиным в первой половине декабря

Глава СПЧ сообщил о подготовке ко встрече с Путиным в первой половине декабря

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовится ко встрече с президентом России Владимиром Путиным в первой половине декабря, заявил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев.
"Совет готовится (к встрече с Путиным – ред.). Темы - все те, которые в повестке дня, ничего перпендикулярного мы не готовим. Встреча планируется как обычно, на начало декабря, на первую половину декабря", - сказал Фадеев РИА Новости.
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Путин ежегодно проводит встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, приуроченную Международному дню прав человека.
 
Владимир ПутинВалерий Фадеев
 
 
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