https://ria.ru/20241107/spch-1982336193.html
СПЧ готовится ко встрече с Путиным в первой половине декабря
СПЧ готовится ко встрече с Путиным в первой половине декабря - РИА Новости, 07.11.2024
СПЧ готовится ко встрече с Путиным в первой половине декабря
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовится ко встрече с президентом России Владимиром Путиным в первой половине РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T03:30
2024-11-07T03:30
2024-11-07T03:30
владимир путин
валерий фадеев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовится ко встрече с президентом России Владимиром Путиным в первой половине декабря, заявил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев. "Совет готовится (к встрече с Путиным – ред.). Темы - все те, которые в повестке дня, ничего перпендикулярного мы не готовим. Встреча планируется как обычно, на начало декабря, на первую половину декабря", - сказал Фадеев РИА Новости. Путин ежегодно проводит встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, приуроченную Международному дню прав человека.
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владимир путин, валерий фадеев
Владимир Путин, Валерий Фадеев
СПЧ готовится ко встрече с Путиным в первой половине декабря
Глава СПЧ сообщил о подготовке ко встрече с Путиным в первой половине декабря
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовится ко встрече с президентом России Владимиром Путиным в первой половине декабря, заявил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев.
"Совет готовится (к встрече с Путиным – ред.). Темы - все те, которые в повестке дня, ничего перпендикулярного мы не готовим. Встреча планируется как обычно, на начало декабря, на первую половину декабря", - сказал Фадеев РИА Новости.
Путин ежегодно проводит встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, приуроченную Международному дню прав человека.