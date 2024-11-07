https://ria.ru/20241107/sotrudnichestvo-1982457437.html

В Совфеде оценили перспективы сотрудничества США с Россией при Трампе

В Совфеде оценили перспективы сотрудничества США с Россией при Трампе - РИА Новости, 07.11.2024

В Совфеде оценили перспективы сотрудничества США с Россией при Трампе

Дональд Трамп после вступления в должность президента США может предложить России сотрудничество в экономической сфере, у нашей страны треть мировых запасов... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:49

2024-11-07T16:49

2024-11-07T16:49

в мире

сша

россия

дональд трамп

андрей климов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп после вступления в должность президента США может предложить России сотрудничество в экономической сфере, у нашей страны треть мировых запасов природных ресурсов, сказал РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Россия не является для США вызовом с точки зрения финансово-экономических вопросов. Но на территории Российской Федерации сосредоточена треть природных ресурсов земного шара. Российские предприятия так или иначе присутствуют в 40-45% технологических цепочек мира. И это важные моменты, которые нельзя не учитывать", - сказал политик. Он полагает, что "Трамп все-таки постарается договориться с российским правительством, с российским бизнесом о каких-то взаимоотношениях, которые он попытается.. это не значит, что он договорится, он попытается, которые ему будут на руку для развития США в качестве главной мировой сверхдержавы". "До какой степени мы на это согласимся, ну, посмотрим, что там будет предлагаться", - заключил Климов. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, дональд трамп, андрей климов, совет федерации рф