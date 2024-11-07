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В Совфеде оценили перспективы сотрудничества США с Россией при Трампе
В Совфеде оценили перспективы сотрудничества США с Россией при Трампе - РИА Новости, 07.11.2024
В Совфеде оценили перспективы сотрудничества США с Россией при Трампе
Дональд Трамп после вступления в должность президента США может предложить России сотрудничество в экономической сфере, у нашей страны треть мировых запасов... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:49
2024-11-07T16:49
2024-11-07T16:49
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп после вступления в должность президента США может предложить России сотрудничество в экономической сфере, у нашей страны треть мировых запасов природных ресурсов, сказал РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Россия не является для США вызовом с точки зрения финансово-экономических вопросов. Но на территории Российской Федерации сосредоточена треть природных ресурсов земного шара. Российские предприятия так или иначе присутствуют в 40-45% технологических цепочек мира. И это важные моменты, которые нельзя не учитывать", - сказал политик. Он полагает, что "Трамп все-таки постарается договориться с российским правительством, с российским бизнесом о каких-то взаимоотношениях, которые он попытается.. это не значит, что он договорится, он попытается, которые ему будут на руку для развития США в качестве главной мировой сверхдержавы". "До какой степени мы на это согласимся, ну, посмотрим, что там будет предлагаться", - заключил Климов. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, андрей климов, совет федерации рф
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Андрей Климов, Совет Федерации РФ
В Совфеде оценили перспективы сотрудничества США с Россией при Трампе
Сенатор Климов: Трамп может предложить России сотрудничество в экономике
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп после вступления в должность президента США может предложить России сотрудничество в экономической сфере, у нашей страны треть мировых запасов природных ресурсов, сказал РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Россия не является для США вызовом с точки зрения финансово-экономических вопросов. Но на территории Российской Федерации сосредоточена треть природных ресурсов земного шара. Российские предприятия так или иначе присутствуют в 40-45% технологических цепочек мира. И это важные моменты, которые нельзя не учитывать", - сказал политик.
Он полагает, что "Трамп все-таки постарается договориться с российским правительством, с российским бизнесом о каких-то взаимоотношениях, которые он попытается.. это не значит, что он договорится, он попытается, которые ему будут на руку для развития США в качестве главной мировой сверхдержавы".
«
"До какой степени мы на это согласимся, ну, посмотрим, что там будет предлагаться", - заключил Климов.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.