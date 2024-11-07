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Бахрушинский музей открыл выставку о Станиславском в столице Болгарии - РИА Новости, 07.11.2024
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Музейные маршруты России
 
11:16 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/sofiyavystavka-1982379663.html
Бахрушинский музей открыл выставку о Станиславском в столице Болгарии
Бахрушинский музей открыл выставку о Станиславском в столице Болгарии - РИА Новости, 07.11.2024
Бахрушинский музей открыл выставку о Станиславском в столице Болгарии
Бахрушинский театральный музей открыл в Софии выставку "Станиславский: в поисках "Синей птицы", сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:16
2024-11-07T11:16
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болгария
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кристина трубинова
константин станиславский
театральный музей имени бахрушина
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей открыл в Софии выставку "Станиславский: в поисках "Синей птицы", сообщили в пресс-службе музея.Проект "Станиславский: в поисках "Синей птицы" посвящен жизни и творчеству великого режиссера, актера, основоположника всемирно признанной системы актерской игры.&quot;В наших фондах хранятся ценные предметы, связанные с историей МХТ, и уникальные фотографии выдающихся деятелей прославленной сцены: Станиславского и Немировича-Данченко, Москвина, Книппер-Чеховой, Качалова, Михаила Чехова и многих других. Представлять международной общественности это наследие – большая честь&quot;, - сказала гендиректор музея Кристина Трубинова.Выставка представляет театральные афиши и программы, карикатуры и шаржи, а также фотографии знаменитых артистов МХТ и редкие документальные кадры репетиций Станиславского и его учеников. Кроме того, представлены эскизы костюмов, созданные Коровиным, Рерихом, Кустодиевым и другими известными художниками к таким спектаклям Художественного театра, как "Синяя птица", "Чайка", "На дне", "Гамлет", и другим.Основатель Бахрушинского музея Алексей Бахрушин был хорошо знаком с режиссером. Константин Станиславский бывал в фамильной усадьбе Бахрушиных и даже присутствовал на торжественной передаче музея в ведение Императорской Академии наук в 1913 году. А в конце 30-х годов, уже после смерти Бахрушина, Станиславский оказал Бахрушинскому музею неоценимую поддержку: направил ходатайство властям о сохранении за музеем исторических зданий в той самой семейной усадьбе на Бахрушинской улице, где в то время располагались все фонды музея, а сейчас готовится к открытию после реставрации и высокотехнологичной реновации Бахрушинский музейно-театральный квартал.Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" продлится до 8 декабря.
https://ria.ru/20241014/petivystavka-1977903212.html
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болгария, софия (город), кристина трубинова, константин станиславский, театральный музей имени бахрушина
Музейные маршруты России, Болгария, София (город), Кристина Трубинова, Константин Станиславский, Театральный музей имени Бахрушина

Бахрушинский музей открыл выставку о Станиславском в столице Болгарии

© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
Выставка Станиславский: в поисках Синей птицы в Софии - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей открыл в Софии выставку "Станиславский: в поисках "Синей птицы", сообщили в пресс-службе музея.
Проект "Станиславский: в поисках "Синей птицы" посвящен жизни и творчеству великого режиссера, актера, основоположника всемирно признанной системы актерской игры.
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
Выставка Станиславский: в поисках Синей птицы в Софии
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 4
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
Выставка Станиславский: в поисках Синей птицы в Софии
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 4
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
Выставка Станиславский: в поисках Синей птицы в Софии
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 4
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
Выставка Станиславский: в поисках Синей птицы в Софии
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
4 из 4
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 4
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 4
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 4
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
4 из 4
«

"В наших фондах хранятся ценные предметы, связанные с историей МХТ, и уникальные фотографии выдающихся деятелей прославленной сцены: Станиславского и Немировича-Данченко, Москвина, Книппер-Чеховой, Качалова, Михаила Чехова и многих других. Представлять международной общественности это наследие – большая честь", - сказала гендиректор музея Кристина Трубинова.

Выставка представляет театральные афиши и программы, карикатуры и шаржи, а также фотографии знаменитых артистов МХТ и редкие документальные кадры репетиций Станиславского и его учеников. Кроме того, представлены эскизы костюмов, созданные Коровиным, Рерихом, Кустодиевым и другими известными художниками к таким спектаклям Художественного театра, как "Синяя птица", "Чайка", "На дне", "Гамлет", и другим.
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
Выставка Станиславский: в поисках Синей птицы в Софии
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 3
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
Выставка Станиславский: в поисках Синей птицы в Софии
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 3
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
Выставка Станиславский: в поисках Синей птицы в Софии
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 3
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 3
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 3
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 3
Основатель Бахрушинского музея Алексей Бахрушин был хорошо знаком с режиссером. Константин Станиславский бывал в фамильной усадьбе Бахрушиных и даже присутствовал на торжественной передаче музея в ведение Императорской Академии наук в 1913 году. А в конце 30-х годов, уже после смерти Бахрушина, Станиславский оказал Бахрушинскому музею неоценимую поддержку: направил ходатайство властям о сохранении за музеем исторических зданий в той самой семейной усадьбе на Бахрушинской улице, где в то время располагались все фонды музея, а сейчас готовится к открытию после реставрации и высокотехнологичной реновации Бахрушинский музейно-театральный квартал.
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" продлится до 8 декабря.
Выставка Бахрушинского театрального музея к 100-летию хореографа Ролана Пети в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Бахрушинский музей представил в Люксембурге выставку о Ролане Пети
14 октября, 10:54
 
Музейные маршруты РоссииБолгарияСофия (город)Кристина ТрубиноваКонстантин СтаниславскийТеатральный музей имени Бахрушина
 
 
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