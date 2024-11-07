Бахрушинский музей открыл выставку о Станиславском в столице Болгарии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей открыл в Софии выставку "Станиславский: в поисках "Синей птицы", сообщили в пресс-службе музея.
Проект "Станиславский: в поисках "Синей птицы" посвящен жизни и творчеству великого режиссера, актера, основоположника всемирно признанной системы актерской игры.
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
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© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 4
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 4
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
4 из 4
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 4
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 4
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 4
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
4 из 4
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"В наших фондах хранятся ценные предметы, связанные с историей МХТ, и уникальные фотографии выдающихся деятелей прославленной сцены: Станиславского и Немировича-Данченко, Москвина, Книппер-Чеховой, Качалова, Михаила Чехова и многих других. Представлять международной общественности это наследие – большая честь", - сказала гендиректор музея Кристина Трубинова.
Выставка представляет театральные афиши и программы, карикатуры и шаржи, а также фотографии знаменитых артистов МХТ и редкие документальные кадры репетиций Станиславского и его учеников. Кроме того, представлены эскизы костюмов, созданные Коровиным, Рерихом, Кустодиевым и другими известными художниками к таким спектаклям Художественного театра, как "Синяя птица", "Чайка", "На дне", "Гамлет", и другим.
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 3
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 3
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 3
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 3
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 3
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" в Софии
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 3
Основатель Бахрушинского музея Алексей Бахрушин был хорошо знаком с режиссером. Константин Станиславский бывал в фамильной усадьбе Бахрушиных и даже присутствовал на торжественной передаче музея в ведение Императорской Академии наук в 1913 году. А в конце 30-х годов, уже после смерти Бахрушина, Станиславский оказал Бахрушинскому музею неоценимую поддержку: направил ходатайство властям о сохранении за музеем исторических зданий в той самой семейной усадьбе на Бахрушинской улице, где в то время располагались все фонды музея, а сейчас готовится к открытию после реставрации и высокотехнологичной реновации Бахрушинский музейно-театральный квартал.
Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" продлится до 8 декабря.
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