https://ria.ru/20241107/sofiyavystavka-1982379663.html

Бахрушинский музей открыл выставку о Станиславском в столице Болгарии

Бахрушинский музей открыл выставку о Станиславском в столице Болгарии - РИА Новости, 07.11.2024

Бахрушинский музей открыл выставку о Станиславском в столице Болгарии

Бахрушинский театральный музей открыл в Софии выставку "Станиславский: в поисках "Синей птицы", сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:16

2024-11-07T11:16

2024-11-07T11:16

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константин станиславский

театральный музей имени бахрушина

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей открыл в Софии выставку "Станиславский: в поисках "Синей птицы", сообщили в пресс-службе музея.Проект "Станиславский: в поисках "Синей птицы" посвящен жизни и творчеству великого режиссера, актера, основоположника всемирно признанной системы актерской игры."В наших фондах хранятся ценные предметы, связанные с историей МХТ, и уникальные фотографии выдающихся деятелей прославленной сцены: Станиславского и Немировича-Данченко, Москвина, Книппер-Чеховой, Качалова, Михаила Чехова и многих других. Представлять международной общественности это наследие – большая честь", - сказала гендиректор музея Кристина Трубинова.Выставка представляет театральные афиши и программы, карикатуры и шаржи, а также фотографии знаменитых артистов МХТ и редкие документальные кадры репетиций Станиславского и его учеников. Кроме того, представлены эскизы костюмов, созданные Коровиным, Рерихом, Кустодиевым и другими известными художниками к таким спектаклям Художественного театра, как "Синяя птица", "Чайка", "На дне", "Гамлет", и другим.Основатель Бахрушинского музея Алексей Бахрушин был хорошо знаком с режиссером. Константин Станиславский бывал в фамильной усадьбе Бахрушиных и даже присутствовал на торжественной передаче музея в ведение Императорской Академии наук в 1913 году. А в конце 30-х годов, уже после смерти Бахрушина, Станиславский оказал Бахрушинскому музею неоценимую поддержку: направил ходатайство властям о сохранении за музеем исторических зданий в той самой семейной усадьбе на Бахрушинской улице, где в то время располагались все фонды музея, а сейчас готовится к открытию после реставрации и высокотехнологичной реновации Бахрушинский музейно-театральный квартал.Выставка "Станиславский: в поисках "Синей птицы" продлится до 8 декабря.

https://ria.ru/20241014/petivystavka-1977903212.html

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болгария, софия (город), кристина трубинова, константин станиславский, театральный музей имени бахрушина