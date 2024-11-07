Страны СНГ разработают концепцию военного сотрудничества до 2030 года
Генсек Лебедев: СНГ разработает концепцию военного сотрудничества до 2030 года
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на 12-ой встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ в Москве
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на 12-ой встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ в Москве
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Страны СНГ разработают проект концепции военного сотрудничества до 2030 года, это важно в текущей геополитической ситуации, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев.
"Очевидно, что в нынешней ситуации важным стабилизирующим фактором является наращивание сотрудничества в сфере военной безопасности. Мы в СНГ приступаем к разработке проекта концепции военного сотрудничества до 2030 года, в которой обозначим четкие приоритеты и новые ориентиры взаимодействия на среднесрочную перспективу", - сказал Лебедев на 12-й встрече секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.
"Мы исходим из того, что боевая и тактико-техническая подготовка вооруженных сил наших стран должна вестись на основе взаимного обогащения имеющимся практическим опытом и научными достижениями", - добавил он.