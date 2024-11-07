https://ria.ru/20241107/sng-1982386525.html

Страны СНГ разработают концепцию военного сотрудничества до 2030 года

Страны СНГ разработают концепцию военного сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 07.11.2024

Страны СНГ разработают концепцию военного сотрудничества до 2030 года

Страны СНГ разработают проект концепции военного сотрудничества до 2030 года, это важно в текущей геополитической ситуации, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:35

2024-11-07T11:35

2024-11-07T11:35

москва

сергей лебедев

снг

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Страны СНГ разработают проект концепции военного сотрудничества до 2030 года, это важно в текущей геополитической ситуации, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев. "Очевидно, что в нынешней ситуации важным стабилизирующим фактором является наращивание сотрудничества в сфере военной безопасности. Мы в СНГ приступаем к разработке проекта концепции военного сотрудничества до 2030 года, в которой обозначим четкие приоритеты и новые ориентиры взаимодействия на среднесрочную перспективу", - сказал Лебедев на 12-й встрече секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве. "Мы исходим из того, что боевая и тактико-техническая подготовка вооруженных сил наших стран должна вестись на основе взаимного обогащения имеющимся практическим опытом и научными достижениями", - добавил он.

https://ria.ru/20240410/terakty-1939136439.html

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москва, сергей лебедев, снг