Рейтинг@Mail.ru
Дугин призвал СМИ писать о хороших вещах в дружественных России странах - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/smi-1982454046.html
Дугин призвал СМИ писать о хороших вещах в дружественных России странах
Дугин призвал СМИ писать о хороших вещах в дружественных России странах - РИА Новости, 07.11.2024
Дугин призвал СМИ писать о хороших вещах в дружественных России странах
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин призвал СМИ принудительно писать о хороших вещах, происходящих в государствах СНГ, Евразийского союза и РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:30
2024-11-07T16:30
россия
александр дугин
снг
евразийский союз
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982449178_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33a7b48b5b4ecec7b4e133955ca95a01.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин призвал СМИ принудительно писать о хороших вещах, происходящих в государствах СНГ, Евразийского союза и дружественных России странах. Дугин на сессии "Единый культурный медиакод и транснациональные медиапроекты" форума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" призвал журналистов из стран СНГ, Евразийского союза и дружественных РФ государств выработать единый культурный медиакод для интеграции и сближения народов. "Согласуем этот медиакод, внедряем его в наши СМИ, а потом глядишь: и дружба народов - вот она. (После выработки единого медиакода - ред.) русский язык изучают, и мы изучаем и азербайджанский, и киргизский, и белорусский, и украинский язык, и молдавский язык. Наши люди тоже изучают и интересуются, что там происходит в наших братских республиках", - сказал философ на медиафоруме в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Философ отметил, что в настоящее время народы не интересуются культурой и традициями дружественных стран, пока в них не произошло что-то критическое, однако это неправильно. "Это реальные страны, там живут люди, близкие нам народы. Мы культуру их не знаем, не интересуемся, что там происходит. А давайте это исправим! Это можно исправить просто принудительно, давайте принудительно писать в наших СМИ о разных хороших вещах (происходящих в дружественных нам странах - ред.)", - заявил Дугин.
https://ria.ru/20241107/mediakod-1982448326.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982378807.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982449178_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_65d0e0a8b0c047d84956ec40511a9bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр дугин, снг, евразийский союз, политика
Россия, Александр Дугин, СНГ, Евразийский Союз, Политика
Дугин призвал СМИ писать о хороших вещах в дружественных России странах

Дугин призвал СМИ принудительно писать о хороших вещах в дружественных странах

© РИА Новости / Виталий БелоусовРоссийский философ, политолог и социолог Александр Дугин
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин призвал СМИ принудительно писать о хороших вещах, происходящих в государствах СНГ, Евразийского союза и дружественных России странах.
Дугин на сессии "Единый культурный медиакод и транснациональные медиапроекты" форума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" призвал журналистов из стран СНГ, Евразийского союза и дружественных РФ государств выработать единый культурный медиакод для интеграции и сближения народов.
Философ Александр Дугин во время выступления на экспертном форуме БРИКС Роль БРИКС в поиске нового миропорядка на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Дугин призвал журналистов в СНГ выработать единый культурный медиакод
Вчера, 16:01
"Согласуем этот медиакод, внедряем его в наши СМИ, а потом глядишь: и дружба народов - вот она. (После выработки единого медиакода - ред.) русский язык изучают, и мы изучаем и азербайджанский, и киргизский, и белорусский, и украинский язык, и молдавский язык. Наши люди тоже изучают и интересуются, что там происходит в наших братских республиках", - сказал философ на медиафоруме в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Философ отметил, что в настоящее время народы не интересуются культурой и традициями дружественных стран, пока в них не произошло что-то критическое, однако это неправильно.
"Это реальные страны, там живут люди, близкие нам народы. Мы культуру их не знаем, не интересуемся, что там происходит. А давайте это исправим! Это можно исправить просто принудительно, давайте принудительно писать в наших СМИ о разных хороших вещах (происходящих в дружественных нам странах - ред.)", - заявил Дугин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
Вчера, 11:02
 
РоссияАлександр ДугинСНГЕвразийский СоюзПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала