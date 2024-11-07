https://ria.ru/20241107/smi-1982454046.html
Дугин призвал СМИ писать о хороших вещах в дружественных России странах
Дугин призвал СМИ писать о хороших вещах в дружественных России странах - РИА Новости, 07.11.2024
Дугин призвал СМИ писать о хороших вещах в дружественных России странах
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин призвал СМИ принудительно писать о хороших вещах, происходящих в государствах СНГ, Евразийского союза и РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:30
2024-11-07T16:30
2024-11-07T16:30
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин призвал СМИ принудительно писать о хороших вещах, происходящих в государствах СНГ, Евразийского союза и дружественных России странах. Дугин на сессии "Единый культурный медиакод и транснациональные медиапроекты" форума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" призвал журналистов из стран СНГ, Евразийского союза и дружественных РФ государств выработать единый культурный медиакод для интеграции и сближения народов. "Согласуем этот медиакод, внедряем его в наши СМИ, а потом глядишь: и дружба народов - вот она. (После выработки единого медиакода - ред.) русский язык изучают, и мы изучаем и азербайджанский, и киргизский, и белорусский, и украинский язык, и молдавский язык. Наши люди тоже изучают и интересуются, что там происходит в наших братских республиках", - сказал философ на медиафоруме в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Философ отметил, что в настоящее время народы не интересуются культурой и традициями дружественных стран, пока в них не произошло что-то критическое, однако это неправильно. "Это реальные страны, там живут люди, близкие нам народы. Мы культуру их не знаем, не интересуемся, что там происходит. А давайте это исправим! Это можно исправить просто принудительно, давайте принудительно писать в наших СМИ о разных хороших вещах (происходящих в дружественных нам странах - ред.)", - заявил Дугин.
https://ria.ru/20241107/mediakod-1982448326.html
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РИА Новости
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россия, александр дугин, снг, евразийский союз, политика
Россия, Александр Дугин, СНГ, Евразийский Союз, Политика
Дугин призвал СМИ писать о хороших вещах в дружественных России странах
Дугин призвал СМИ принудительно писать о хороших вещах в дружественных странах
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин призвал СМИ принудительно писать о хороших вещах, происходящих в государствах СНГ, Евразийского союза и дружественных России странах.
Дугин на сессии "Единый культурный медиакод и транснациональные медиапроекты" форума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" призвал журналистов из стран СНГ, Евразийского союза и дружественных РФ государств выработать единый культурный медиакод для интеграции и сближения народов.
"Согласуем этот медиакод, внедряем его в наши СМИ, а потом глядишь: и дружба народов - вот она. (После выработки единого медиакода - ред.) русский язык изучают, и мы изучаем и азербайджанский, и киргизский, и белорусский, и украинский язык, и молдавский язык. Наши люди тоже изучают и интересуются, что там происходит в наших братских республиках", - сказал философ на медиафоруме в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Философ отметил, что в настоящее время народы не интересуются культурой и традициями дружественных стран, пока в них не произошло что-то критическое, однако это неправильно.
"Это реальные страны, там живут люди, близкие нам народы. Мы культуру их не знаем, не интересуемся, что там происходит. А давайте это исправим! Это можно исправить просто принудительно, давайте принудительно писать в наших СМИ о разных хороших вещах (происходящих в дружественных нам странах - ред.)", - заявил Дугин.