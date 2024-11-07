https://ria.ru/20241107/smi-1982454046.html

Дугин призвал СМИ писать о хороших вещах в дружественных России странах

Дугин призвал СМИ писать о хороших вещах в дружественных России странах - РИА Новости, 07.11.2024

Дугин призвал СМИ писать о хороших вещах в дружественных России странах

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин призвал СМИ принудительно писать о хороших вещах, происходящих в государствах СНГ, Евразийского союза и РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:30

2024-11-07T16:30

2024-11-07T16:30

россия

александр дугин

снг

евразийский союз

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982449178_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33a7b48b5b4ecec7b4e133955ca95a01.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин призвал СМИ принудительно писать о хороших вещах, происходящих в государствах СНГ, Евразийского союза и дружественных России странах. Дугин на сессии "Единый культурный медиакод и транснациональные медиапроекты" форума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" призвал журналистов из стран СНГ, Евразийского союза и дружественных РФ государств выработать единый культурный медиакод для интеграции и сближения народов. "Согласуем этот медиакод, внедряем его в наши СМИ, а потом глядишь: и дружба народов - вот она. (После выработки единого медиакода - ред.) русский язык изучают, и мы изучаем и азербайджанский, и киргизский, и белорусский, и украинский язык, и молдавский язык. Наши люди тоже изучают и интересуются, что там происходит в наших братских республиках", - сказал философ на медиафоруме в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Философ отметил, что в настоящее время народы не интересуются культурой и традициями дружественных стран, пока в них не произошло что-то критическое, однако это неправильно. "Это реальные страны, там живут люди, близкие нам народы. Мы культуру их не знаем, не интересуемся, что там происходит. А давайте это исправим! Это можно исправить просто принудительно, давайте принудительно писать в наших СМИ о разных хороших вещах (происходящих в дружественных нам странах - ред.)", - заявил Дугин.

https://ria.ru/20241107/mediakod-1982448326.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982378807.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр дугин, снг, евразийский союз, политика