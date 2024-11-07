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Bloomberg рассказало о последствиях прекращения помощи США Украине - РИА Новости, 07.11.2024
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15:46 07.11.2024 (обновлено: 15:47 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/smi-1982444923.html
Bloomberg рассказало о последствиях прекращения помощи США Украине
Bloomberg рассказало о последствиях прекращения помощи США Украине - РИА Новости, 07.11.2024
Bloomberg рассказало о последствиях прекращения помощи США Украине
Боеприпасы для американского вооружения на Украине закончатся за считанные месяцы, если избранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:46
2024-11-07T15:47
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
дмитрий песков
камала харрис
нато
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Боеприпасы для американского вооружения на Украине закончатся за считанные месяцы, если избранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву, передает агентство Блумберг. "Если бы Трамп прекратил помощь и не стал использовать рычаги давления, которые бы заставили Россию остановить бои, Украина бы столкнулась с возможностью поражения. Боеприпасы для поставляемых из США танков, пусковых установок и систем воздушной обороны закончились бы за считанные месяцы", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Блумберг, другие ключевые союзники Киева - Германия, страны Балтии и Франция - неоднократно говорили о том, что они при любых обстоятельствах продолжат поддерживать Украину, однако их помощь не сможет компенсировать потерю поддержки со стороны США. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья носит абстрактный характер. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20241107/nato-1982347909.html
https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков, камала харрис, нато, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Камала Харрис, НАТО, NBC, Выборы президента США — 2024
Bloomberg рассказало о последствиях прекращения помощи США Украине

Bloomberg: боеприпасы для оружия США на Украине закончатся за считанные месяцы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Боеприпасы для американского вооружения на Украине закончатся за считанные месяцы, если избранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву, передает агентство Блумберг.
"Если бы Трамп прекратил помощь и не стал использовать рычаги давления, которые бы заставили Россию остановить бои, Украина бы столкнулась с возможностью поражения. Боеприпасы для поставляемых из США танков, пусковых установок и систем воздушной обороны закончились бы за считанные месяцы", - говорится в сообщении агентства.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
WSJ: команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине
Вчера, 08:31
Как отмечает Блумберг, другие ключевые союзники Киева - Германия, страны Балтии и Франция - неоднократно говорили о том, что они при любых обстоятельствах продолжат поддерживать Украину, однако их помощь не сможет компенсировать потерю поддержки со стороны США.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья носит абстрактный характер.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Эксперт: переговорный процесс по Украине затянется после победы Трампа
6 ноября, 13:36
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского из-за победы Трампа
6 ноября, 10:36
 
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