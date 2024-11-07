Bloomberg рассказало о последствиях прекращения помощи США Украине
Bloomberg: боеприпасы для оружия США на Украине закончатся за считанные месяцы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Боеприпасы для американского вооружения на Украине закончатся за считанные месяцы, если избранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву, передает агентство Блумберг.
"Если бы Трамп прекратил помощь и не стал использовать рычаги давления, которые бы заставили Россию остановить бои, Украина бы столкнулась с возможностью поражения. Боеприпасы для поставляемых из США танков, пусковых установок и систем воздушной обороны закончились бы за считанные месяцы", - говорится в сообщении агентства.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья носит абстрактный характер.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.