https://ria.ru/20241107/sk-1982497925.html

СК завершил расследование дела экс-силовиков о похищениях и убийствах

СК завершил расследование дела экс-силовиков о похищениях и убийствах - РИА Новости, 07.11.2024

СК завершил расследование дела экс-силовиков о похищениях и убийствах

Следственный комитет России завершил расследование дела бывших силовиков, обвиняемых в похищениях и убийствах людей, говорится в судебных документах, которые... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:38

2024-11-07T19:38

2024-11-07T22:12

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование дела бывших силовиков, обвиняемых в похищениях и убийствах людей, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости."Расследование дела завершено, в настоящее время необходимо ознакомить 11 обвиняемых и их защитников с материалами дела", — отмечается в материалах.Всего им вменяется более 30 преступлений: похищений, вымогательств, убийств и покушений.

https://ria.ru/20240724/sk-1961799186.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)