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СК завершил расследование дела экс-силовиков о похищениях и убийствах - РИА Новости, 07.11.2024
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19:38 07.11.2024 (обновлено: 22:12 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/sk-1982497925.html
СК завершил расследование дела экс-силовиков о похищениях и убийствах
СК завершил расследование дела экс-силовиков о похищениях и убийствах - РИА Новости, 07.11.2024
СК завершил расследование дела экс-силовиков о похищениях и убийствах
Следственный комитет России завершил расследование дела бывших силовиков, обвиняемых в похищениях и убийствах людей, говорится в судебных документах, которые... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:38
2024-11-07T22:12
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование дела бывших силовиков, обвиняемых в похищениях и убийствах людей, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости."Расследование дела завершено, в настоящее время необходимо ознакомить 11 обвиняемых и их защитников с материалами дела", — отмечается в материалах.Всего им вменяется более 30 преступлений: похищений, вымогательств, убийств и покушений.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование дела экс-силовиков о похищениях и убийствах

СК завершил расследование дела экс-силовиков, обвиняемых в похищениях людей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование дела бывших силовиков, обвиняемых в похищениях и убийствах людей, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Расследование дела завершено, в настоящее время необходимо ознакомить 11 обвиняемых и их защитников с материалами дела", — отмечается в материалах.
Всего им вменяется более 30 преступлений: похищений, вымогательств, убийств и покушений.
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