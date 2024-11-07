https://ria.ru/20241107/sk-1982457644.html

В Ленинградской области в гараже наши тела троих мужчин

В Ленинградской области в гараже наши тела троих мужчин - РИА Новости, 07.11.2024

В Ленинградской области в гараже наши тела троих мужчин

Тела троих мужчин обнаружены в автомобиле, стоящем в гараже в поселке Всеволожского района Ленинградской области, погибшие, по предварительным данным,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:50

2024-11-07T16:50

2024-11-07T16:50

происшествия

всеволожский район

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Тела троих мужчин обнаружены в автомобиле, стоящем в гараже в поселке Всеволожского района Ленинградской области, погибшие, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило СУСК РФ по региону. "Седьмого ноября... в автомобиле, находящемся в гараже, расположенном в поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области, обнаружены тела троих мужчин... Следственным отделом по городу Всеволожску... по данному факту проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении. Как отмечают в областном следственном управлении, признаков насильственной смерти не обнаружено. "Предварительная причина смерти потерпевших - отравление угарным газом", – заключают в СУСК по Ленобласти.

https://ria.ru/20241031/peterburg-1981078673.html

всеволожский район

ленинградская область

россия

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2024

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происшествия, всеволожский район, ленинградская область, россия