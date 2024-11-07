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В Ленинградской области в гараже наши тела троих мужчин - РИА Новости, 07.11.2024
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16:50 07.11.2024
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В Ленинградской области в гараже наши тела троих мужчин
В Ленинградской области в гараже наши тела троих мужчин - РИА Новости, 07.11.2024
В Ленинградской области в гараже наши тела троих мужчин
Тела троих мужчин обнаружены в автомобиле, стоящем в гараже в поселке Всеволожского района Ленинградской области, погибшие, по предварительным данным,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:50
2024-11-07T16:50
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Тела троих мужчин обнаружены в автомобиле, стоящем в гараже в поселке Всеволожского района Ленинградской области, погибшие, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило СУСК РФ по региону. "Седьмого ноября... в автомобиле, находящемся в гараже, расположенном в поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области, обнаружены тела троих мужчин... Следственным отделом по городу Всеволожску... по данному факту проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении. Как отмечают в областном следственном управлении, признаков насильственной смерти не обнаружено. "Предварительная причина смерти потерпевших - отравление угарным газом", – заключают в СУСК по Ленобласти.
https://ria.ru/20241031/peterburg-1981078673.html
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происшествия, всеволожский район, ленинградская область, россия
Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области в гараже наши тела троих мужчин

В Ленинградской области трое мужчин, возможно, отравились угарным газом

© Фото : СУ СК по Ленинградской области/TelegramГараж в Ленинградской области, в котором нашли тела троих мужчин
Гараж в Ленинградской области, в котором нашли тела троих мужчин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : СУ СК по Ленинградской области/Telegram
Гараж в Ленинградской области, в котором нашли тела троих мужчин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Тела троих мужчин обнаружены в автомобиле, стоящем в гараже в поселке Всеволожского района Ленинградской области, погибшие, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило СУСК РФ по региону.
"Седьмого ноября... в автомобиле, находящемся в гараже, расположенном в поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области, обнаружены тела троих мужчин... Следственным отделом по городу Всеволожску... по данному факту проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Как отмечают в областном следственном управлении, признаков насильственной смерти не обнаружено.
"Предварительная причина смерти потерпевших - отравление угарным газом", – заключают в СУСК по Ленобласти.
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ПроисшествияВсеволожский районЛенинградская областьРоссия
 
 
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