"Недооценили": в Раде сообщили о пророссийских настроениях на Украине
Депутат Бобровская: жители Одессы и ряда регионов все больше тяготеют к России
Гражданка Украины с флагом России в руке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Жители Одессы и юга Украины все больше тяготеют к пророссийским взглядам, с таким заявлением выступила на пресс-конференции в "Укринформе" депутат Верховной рады Соломия Бобровская.
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"Мы всегда недооценивали юг в их очень часто, к сожалению, пророссийских взглядах, и не поддерживали до конца украинцев, которые держали там государственническую позицию", — приводит ее слова "Укринформ".
Бобровская выразила обеспокоенность тем, что население южных областей мало изменило свою "ментальную карту" (Симпатии в отношении России. — Прим. ред.) даже несмотря на войну и по-прежнему не поддается украинизации.
"Настроения, не сказать сепаратизма, а такой отстраненности — они до сих пор существуют, присутствуют <…> и способствуют оторванности от остальной части Украины", — пожаловалась депутат.
Она также осталась недовольна тем, что Одесса плохо поддается украинизации, и призвала это исправить.
"Если Полтаву еще можно обработать <…> и со временем это изменится, то Одесса очень часто любит себя искать в контексте себя самой. Тут нужно искать корни и пробивать их государственной рукой", — заявила она.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.