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Временные силы ООН подтвердили ранение пятерых своих миротворцев в Ливане
Временные силы ООН подтвердили ранение пятерых своих миротворцев в Ливане - РИА Новости, 07.11.2024
Временные силы ООН подтвердили ранение пятерых своих миротворцев в Ливане
Командование Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) подтвердило ранение пятерых своих миротворцев в результате израильского авиаудара на въезде в город Сайда РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:25
2024-11-07T17:25
2024-11-07T17:25
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БЕЙРУТ, 7 ноя - РАИ Новости. Командование Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) подтвердило ранение пятерых своих миротворцев в результате израильского авиаудара на въезде в город Сайда в 35 километрах южнее Бейрута, сообщается в заявлении пресс-службы UNIFIL, распространенном среди СМИ. Ранее ливанская армия заявила, что израильский беспилотник нанес удар по гражданской машине на военном блокпосту на въезде в Сайду, в результате ранения получили четверо миротворцев временных сил ООН и трое ливанских военнослужащих, еще три ливанских гражданина погибли. "Пятеро военнослужащих миротворческих сил получили легкие ранения, им была оказана помощь Ливанским красным крестом, после чего они продолжили свое движение в месту дислокации на юге Ливана", - говорится в заявлении UNIFIL. Согласно заявлению, колонна UNIFIL со вновь прибывшими в страну миротворцами проезжала блокпост армии Ливана на въезде в Сайду в момент, когда был нанесен удар с беспилотника. "Мы напоминаем всем сторонам о необходимости отказаться от агрессии, которая подвергает опасности миротворцев и гражданское население… Разногласия должны быть решены за столом переговоров, а не путем агрессии", - отмечается в коммюнике. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/livan-1975791398.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Временные силы ООН подтвердили ранение пятерых своих миротворцев в Ливане
Временные силы ООН подтвердили ранение пятерых своих миротворцев в Сайде
БЕЙРУТ, 7 ноя - РАИ Новости. Командование Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) подтвердило ранение пятерых своих миротворцев в результате израильского авиаудара на въезде в город Сайда в 35 километрах южнее Бейрута, сообщается в заявлении пресс-службы UNIFIL, распространенном среди СМИ.
Ранее ливанская армия заявила, что израильский беспилотник нанес удар по гражданской машине на военном блокпосту на въезде в Сайду, в результате ранения получили четверо миротворцев временных сил ООН и трое ливанских военнослужащих, еще три ливанских гражданина погибли.
"Пятеро военнослужащих миротворческих сил получили легкие ранения, им была оказана помощь Ливанским красным крестом, после чего они продолжили свое движение в месту дислокации на юге Ливана", - говорится в заявлении UNIFIL.
Согласно заявлению, колонна UNIFIL со вновь прибывшими в страну миротворцами проезжала блокпост армии Ливана
на въезде в Сайду в момент, когда был нанесен удар с беспилотника.
"Мы напоминаем всем сторонам о необходимости отказаться от агрессии, которая подвергает опасности миротворцев и гражданское население… Разногласия должны быть решены за столом переговоров, а не путем агрессии", - отмечается в коммюнике.
Израиль
с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах
" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
.