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Суд оштрафовал рэпера Slimus за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 07.11.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:15 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/shtraf-1982424011.html
Суд оштрафовал рэпера Slimus за пропаганду наркотиков
Суд оштрафовал рэпера Slimus за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 07.11.2024
Суд оштрафовал рэпера Slimus за пропаганду наркотиков
Никулинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей рэпера Slimus (Вадим Мотылев) за пропаганду наркотиков в интернете, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:15
2024-11-07T14:15
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей рэпера Slimus (Вадим Мотылев) за пропаганду наркотиков в интернете, сообщили РИА Новости в инстанции. "Мотылеву назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде. Согласно картотеке суда, Мотылеву вменили часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ в интернете). Поводом для составления протокола послужили некоторые его треки. О возбуждении дела об административном правонарушении на рэпера сообщала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, обратившаяся в правоохранительные органы в связи с его высказываниями против СВО и из-за пропаганды наркотиков. Она отмечала в своем Telegram-канале, что о творчестве Slimus узнала от возмущенных местных жителей перед его концертом в Екатеринбурге. Сольный концерт Slimus в Екатеринбурге был намечен на 15 июня, перенесен на 4 июля, а затем и вовсе отменен по требованию полиции, рассказали ранее РИА Новости в клубе "Фабрика". Также не состоялись его сольники в Нижнем Новгороде 22 июня и Новосибирске 27 июля.
https://ria.ru/20241030/khrzhanovskiy-1981006900.html
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екатеринбург, москва, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, общество
Шоубиз, Екатеринбург, Москва, Россия, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Общество
Суд оштрафовал рэпера Slimus за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал рэпера Slimus на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в Сети

© Фото : соцсети артистаРэпер Slimus (Вадим Мотылев)
Рэпер Slimus (Вадим Мотылев) - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : соцсети артиста
Рэпер Slimus (Вадим Мотылев). Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей рэпера Slimus (Вадим Мотылев) за пропаганду наркотиков в интернете, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Мотылеву назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде.
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Согласно картотеке суда, Мотылеву вменили часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ в интернете).
Поводом для составления протокола послужили некоторые его треки.
О возбуждении дела об административном правонарушении на рэпера сообщала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, обратившаяся в правоохранительные органы в связи с его высказываниями против СВО и из-за пропаганды наркотиков. Она отмечала в своем Telegram-канале, что о творчестве Slimus узнала от возмущенных местных жителей перед его концертом в Екатеринбурге.
Сольный концерт Slimus в Екатеринбурге был намечен на 15 июня, перенесен на 4 июля, а затем и вовсе отменен по требованию полиции, рассказали ранее РИА Новости в клубе "Фабрика". Также не состоялись его сольники в Нижнем Новгороде 22 июня и Новосибирске 27 июля.
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ШоубизЕкатеринбургМоскваРоссияЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаОбщество
 
 
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