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Суд оштрафовал рэпера Slimus за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал рэпера Slimus за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 07.11.2024

Суд оштрафовал рэпера Slimus за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей рэпера Slimus (Вадим Мотылев) за пропаганду наркотиков в интернете, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:15

2024-11-07T14:15

2024-11-07T14:15

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей рэпера Slimus (Вадим Мотылев) за пропаганду наркотиков в интернете, сообщили РИА Новости в инстанции. "Мотылеву назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде. Согласно картотеке суда, Мотылеву вменили часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ в интернете). Поводом для составления протокола послужили некоторые его треки. О возбуждении дела об административном правонарушении на рэпера сообщала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, обратившаяся в правоохранительные органы в связи с его высказываниями против СВО и из-за пропаганды наркотиков. Она отмечала в своем Telegram-канале, что о творчестве Slimus узнала от возмущенных местных жителей перед его концертом в Екатеринбурге. Сольный концерт Slimus в Екатеринбурге был намечен на 15 июня, перенесен на 4 июля, а затем и вовсе отменен по требованию полиции, рассказали ранее РИА Новости в клубе "Фабрика". Также не состоялись его сольники в Нижнем Новгороде 22 июня и Новосибирске 27 июля.

https://ria.ru/20241030/khrzhanovskiy-1981006900.html

https://ria.ru/20241024/troyanova-1979710679.html

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екатеринбург, москва, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, общество