https://ria.ru/20241107/sholts-1982451430.html

Шольц использовал Украину как предлог, чтобы набрать долгов, заявил Линднер

Шольц использовал Украину как предлог, чтобы набрать долгов, заявил Линднер - РИА Новости, 07.11.2024

Шольц использовал Украину как предлог, чтобы набрать долгов, заявил Линднер

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе рассорившего коалицию заседания правительственного комитета использовал тему поддержки Украины лишь для увеличения... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:16

2024-11-07T16:16

2024-11-07T16:16

германия

украина

киев

кристиан линднер

олаф шольц

фридрих мерц

министерство финансов рф (минфин россии)

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе рассорившего коалицию заседания правительственного комитета использовал тему поддержки Украины лишь для увеличения заимствований на 15 миллиардов евро, не желая при этом поставить Киеву ракеты Taurus, заявил уходящий в отставку министр финансов Германии от СвДП Кристиан Линднер. "В действительности речь шла только об одном - набрать еще 15 миллиардов евро долгов под предлогом поддержки Украины, чтобы избежать необходимости принятия нужных решений", - заявил он в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте СвДП. Линднер пояснил, что Шольц в ходе заседания коалиционного комитета в среду предложил для увеличения помощи Украине суммой в 3 миллиарда евро и ввиду дефицита госбюджета на 2025 год приостановить действие "долгового тормоза" (утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета), что уходящий со своего поста министр считает нарушением законодательства. "Если мы хотим увеличить поддержку Украине, то нам нужны не дополнительные три миллиарда евро. Германия должна была бы принять решение об оснащении Украины системами вооружений, которые необходимы украинцам... в частности - системой вооружений Taurus", - подчеркнул Линднер. Он выразил уверенность, что досрочные выборы станут положительным шагом для Германии, поскольку в ином случае, при согласовании увеличения дефицита госбюджета, Линднер нарушил бы свою клятву в качестве главы Минфина. В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил Штайнмайера об увольнении Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее, лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, дабы выборы прошли в январе. Споры о госбюджете еще в прошлом году спровоцировали бюджетный кризис в стране. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой и желание Шольца и министра экономики Роберта Хабека отменить так называемый долговой тормоз время от времени порождали слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам министр ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, недавно пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года. СвДП и Линднер выступают за уменьшение бюрократии и налогового бремени, ведение прагматичной климатической и энергетической политики и увеличение контроля над миграцией.

https://ria.ru/20241107/sholts-1982423399.html

https://ria.ru/20241107/sholts-1982331996.html

https://ria.ru/20241106/sholts-1982324057.html

германия

украина

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германия, украина, киев, кристиан линднер, олаф шольц, фридрих мерц, министерство финансов рф (минфин россии), хдс/хсс, в мире