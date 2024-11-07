https://ria.ru/20241107/sholts-1982423399.html

Президент ФРГ намерен одобрить досрочные выборы при вотуме недоверия Шольцу

Президент ФРГ намерен одобрить досрочные выборы при вотуме недоверия Шольцу - РИА Новости, 07.11.2024

Президент ФРГ намерен одобрить досрочные выборы при вотуме недоверия Шольцу

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер готов одобрить проведение досрочных выборов в случае объявления канцлеру Олафу Шольцу вотума недоверия, об этом... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:11

2024-11-07T14:11

2024-11-07T14:11

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франк-вальтер штайнмайер

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер готов одобрить проведение досрочных выборов в случае объявления канцлеру Олафу Шольцу вотума недоверия, об этом президент страны заявил в ходе своего обращения к прессе. "Если бундестаг лишит федерального канцлера доверия в соответствии со статьей 68 основного закона, то я готов принять такое решение. В нашей конституции это решение принимается при определенных условиях. Но нашей стране нужно стабильное большинство и правительство, способное действовать. Это будет моим критерием", - заявил он в ходе выступления, транслировавшегося на сайте президента ФРГ. Он пояснил, что постановка вопроса о доверии даст возможность провести досрочные выборы, несмотря на то, что меньшинство правительства в бундестаге было нечастым явлением за всю 75-летнюю историю федеральной республики. Штайнмайер подтвердил, что выполнит требования Шольца об увольнении министра финансов Кристиана Линднера и одобрит также уход двух других министров от СвДП. "Конец коалиции - это не конец света. Это политический кризис, который мы должны и будем преодолевать. Основной закон содержит четкие указания на этот счёт", - пояснил он. В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил Штайнмайера об увольнении Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Линднер в свою очередь обвинил Шольца в "неамбициозности" и том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее, лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, дабы выборы прошли в январе. Споры о госбюджете еще в прошлом году спровоцировали бюджетный кризис в стране. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой и желание Шольца и министра экономики Роберта Хабека отменить так называемый долговой тормоз время от времени порождали слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам министр ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, недавно пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года. СвДП и Линднер выступают за уменьшение бюрократии и налогового бремени, ведение прагматичной климатической и энергетической политики и увеличение контроля над миграцией.

https://ria.ru/20241107/germaniya-1982388531.html

https://ria.ru/20241107/sholts-1982331996.html

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в мире, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, франк-вальтер штайнмайер, хдс/хсс