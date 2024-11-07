https://ria.ru/20241107/sholts-1982331996.html

Шольц назвал причину увольнения главы минфина

Шольц назвал причину увольнения главы минфина - РИА Новости, 07.11.2024

Шольц назвал причину увольнения главы минфина

Канцлер Германии Олаф Шольц среди причин своего решения уволить министра финансов Кристиана Линднера (СвДП), которое может привести к досрочным выборам, назвал... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T01:49

2024-11-07T01:49

2024-11-07T02:32

германия

украина

олаф шольц

кристиан линднер

франк-вальтер штайнмайер

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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц среди причин своего решения уволить министра финансов Кристиана Линднера (СвДП), которое может привести к досрочным выборам, назвал нежелание последнего одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. "Это "или-или" — яд. Либо безопасность, либо сплоченность. Либо поддержка Украины, либо инвестиции в будущее Германии. Делать такие противопоставления неправильно и опасно. Это — вода на мельницу врагов нашей демократии", — заявил Шольц. Он пояснил, что Линднер ранее отклонил его инициативу, которая предполагала отказ от долговых правил при планировании госбюджета на 2025 год ради субсидий из-за подорожавших энергоносителей, гарантий сохранения рабочих мест у немецких автопроизводителей, налоговых послаблений, премий для индустрии и увеличения помощи Украине. "Основы доверия для дальнейшего сотрудничества (с СвДП) нет. Серьезная работа правительства в таком состоянии невозможна", — заявил канцлер. Шольц обвинил Линднера в "эгоизме", попытках спасти свою теряющую популярность партию и в обслуживании своей "клиентуры" в виде хорошо зарабатывающих топ-менеджеров, которым он якобы, наравне с понижением пенсий в стране, намерен снизить налоговое бремя. "Существуют решения для бюджета, которые одновременно укрепляют внутреннюю, внешнюю и социальную безопасность. Я предложил такое решение", — добавил он. Сам Линднер в ответ обвинил Шольца в умышленном расколе коалиционного правительства. "Его тщательно подготовленное заявление сегодня вечером доказывает, что Олафу Шольцу уже давно нет дела до достижения соглашения, которое было бы удобоваримым для всех, а стремится он к просчитанному заранее расколу этой коалиции. Таким образом, он ведет Германию в фазу неопределенности", — заявил бывший министр журналистам.Ранее Шольц сообщил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Канцлер намерен в начале года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Вице-канцлер и министр экономики страны ("Зеленые") Роберт Хабек связал распад коалиционного правительства в Германии с нежеланием Линднера согласовать большее количество денег Украине в госбюджете на 2025 год.Споры о бюджете еще в прошлом году спровоцировали кризис в стране. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой и желание Шольца отменить так называемый "долговой тормоз" время от времени порождали слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам политик ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, в прошлую пятницу пресс-секретарь немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые должны были пройти осенью 2025 года.

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https://ria.ru/20241103/es-1981636547.html

https://ria.ru/20241104/sholts-1981837697.html

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германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, франк-вальтер штайнмайер