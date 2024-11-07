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В Красноярском крае завершился северный завоз - РИА Новости, 07.11.2024
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13:03 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/sever-1982404980.html
В Красноярском крае завершился северный завоз
В Красноярском крае завершился северный завоз - РИА Новости, 07.11.2024
В Красноярском крае завершился северный завоз
В Красноярском крае завершился северный завоз, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:03
2024-11-07T13:03
красноярский край
таймыр
енисейский район
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КЕМЕРОВО, 7 ноя – РИА Новости. В Красноярском крае завершился северный завоз, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Красноярском крае завершился северный завоз. Районы Крайнего Севера Красноярского края полностью обеспечены топливно-энергетическими ресурсами", – говорится в сообщении. Уточняется, что основные поставки осуществляются во время навигации с мая по октябрь речным и частично морским транспортом, а с декабря по март грузы доставляют небольшие транспортные компании по зимним автомобильным дорогам. Отмечается, что ситуация с северным завозом остается на особом контроле у губернатора края. Уточняется, что на зиму 2024-2025 годов для нужд Таймыра, Эвенкии, Туруханского, Северо-Енисейского, Мотыгинского, Кежемского и Енисейского районов завезено 202,3 тысячи тонн топливно-энергетических ресурсов, из них 84,6 тысячи тонн ГСМ и 117,7 тысячи тонн угля. Подчеркивается, что все муниципалитеты полностью обеспечены топливом. Кроме того, в Норильск доставили стройматериалы для государственных и муниципальных нужд – всего 2,8 тысячи тонн грузов.
https://ria.ru/20240905/chukotka-1970665229.html
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красноярский край
таймыр
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красноярский край, таймыр, енисейский район
Красноярский край, Таймыр, Енисейский район

В Красноярском крае завершился северный завоз

© РИА Новости / Б. Алексеев | Перейти в медиабанкСеверный завоз
Северный завоз - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Б. Алексеев
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Северный завоз. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 7 ноя – РИА Новости. В Красноярском крае завершился северный завоз, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Красноярском крае завершился северный завоз. Районы Крайнего Севера Красноярского края полностью обеспечены топливно-энергетическими ресурсами", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что основные поставки осуществляются во время навигации с мая по октябрь речным и частично морским транспортом, а с декабря по март грузы доставляют небольшие транспортные компании по зимним автомобильным дорогам.
Отмечается, что ситуация с северным завозом остается на особом контроле у губернатора края.
Уточняется, что на зиму 2024-2025 годов для нужд Таймыра, Эвенкии, Туруханского, Северо-Енисейского, Мотыгинского, Кежемского и Енисейского районов завезено 202,3 тысячи тонн топливно-энергетических ресурсов, из них 84,6 тысячи тонн ГСМ и 117,7 тысячи тонн угля.
Подчеркивается, что все муниципалитеты полностью обеспечены топливом.
Кроме того, в Норильск доставили стройматериалы для государственных и муниципальных нужд – всего 2,8 тысячи тонн грузов.
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