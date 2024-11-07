https://ria.ru/20241107/sanktsii-1982432053.html

В ЕС рассказали о решении по санкциям против министров Израиля

В ЕС рассказали о решении по санкциям против министров Израиля - РИА Новости, 07.11.2024

В ЕС рассказали о решении по санкциям против министров Израиля

Страны Евросоюза пока не достигли согласованного решения по санкциям против министров Израиля, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:44

2024-11-07T14:44

2024-11-07T14:44

в мире

израиль

брюссель

западный берег реки иордан

петер стано

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Страны Евросоюза пока не достигли согласованного решения по санкциям против министров Израиля, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. "Вы знаете, что мы не озвучиваем решение по санкциям, пока идет их обсуждение, и пока не принято единогласное решение об их введении, а этого пока у нас нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что поручил начать технический процесс подготовки санкций против израильских министров за экстремистские действия и высказывания, но решение будет принимать Совет ЕС. По его словам, помимо министров, санкции могут быть введены также против "некоторых агентств и институтов" в Израиле, которые могут быть причастны к строительству незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан.

https://ria.ru/20241103/plan-1981697837.html

израиль

брюссель

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, брюссель, западный берег реки иордан, петер стано, жозеп боррель, евросоюз