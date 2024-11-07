Рейтинг@Mail.ru
В ЕС рассказали о решении по санкциям против министров Израиля - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/sanktsii-1982432053.html
В ЕС рассказали о решении по санкциям против министров Израиля
В ЕС рассказали о решении по санкциям против министров Израиля - РИА Новости, 07.11.2024
В ЕС рассказали о решении по санкциям против министров Израиля
Страны Евросоюза пока не достигли согласованного решения по санкциям против министров Израиля, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:44
2024-11-07T14:44
в мире
израиль
брюссель
западный берег реки иордан
петер стано
жозеп боррель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392187_588:0:2804:1246_1920x0_80_0_0_8e44123f88174f63c4ac4b146017116a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Страны Евросоюза пока не достигли согласованного решения по санкциям против министров Израиля, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. "Вы знаете, что мы не озвучиваем решение по санкциям, пока идет их обсуждение, и пока не принято единогласное решение об их введении, а этого пока у нас нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что поручил начать технический процесс подготовки санкций против израильских министров за экстремистские действия и высказывания, но решение будет принимать Совет ЕС. По его словам, помимо министров, санкции могут быть введены также против "некоторых агентств и институтов" в Израиле, которые могут быть причастны к строительству незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан.
https://ria.ru/20241103/plan-1981697837.html
израиль
брюссель
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392187_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_c93fbb45e04f4ef47e103e2696e7284d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, брюссель, западный берег реки иордан, петер стано, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Израиль, Брюссель, Западный берег реки Иордан, Петер Стано, Жозеп Боррель, Евросоюз
В ЕС рассказали о решении по санкциям против министров Израиля

ЕК: ЕС пока не принял единогласное решение по санкциям против министров Израиля

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Страны Евросоюза пока не достигли согласованного решения по санкциям против министров Израиля, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
"Вы знаете, что мы не озвучиваем решение по санкциям, пока идет их обсуждение, и пока не принято единогласное решение об их введении, а этого пока у нас нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что поручил начать технический процесс подготовки санкций против израильских министров за экстремистские действия и высказывания, но решение будет принимать Совет ЕС. По его словам, помимо министров, санкции могут быть введены также против "некоторых агентств и институтов" в Израиле, которые могут быть причастны к строительству незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан.
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Глава Европарламента предложила радикальный план по Евросоюзу
3 ноября, 15:25
 
В миреИзраильБрюссельЗападный берег реки ИорданПетер СтаноЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала