https://ria.ru/20241107/sanktsii-1982391719.html

Британия ввела санкции против экс-президента Южной Осетии

Британия ввела санкции против экс-президента Южной Осетии - РИА Новости, 07.11.2024

Британия ввела санкции против экс-президента Южной Осетии

Великобритания внесла в санкционные списки бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, следует из документа, распространенного британским минфином. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:03

2024-11-07T12:03

2024-11-07T12:12

великобритания

южная осетия

украина

анатолий бибилов

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780957611_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_c0652414b530ddee24bc42f563f7ab4d.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, следует из документа, распространенного британским минфином. "Анатолий Ильич Бибилов причастен или был причастен к дестабилизации Украины или подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины", - приводится обоснование в документе.

https://ria.ru/20241011/velikobritaniya-1977621894.html

великобритания

южная осетия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

великобритания, южная осетия, украина, анатолий бибилов, санкции в отношении россии