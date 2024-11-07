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Британия ввела санкции против экс-президента Южной Осетии - РИА Новости, 07.11.2024
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12:03 07.11.2024 (обновлено: 12:12 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/sanktsii-1982391719.html
Британия ввела санкции против экс-президента Южной Осетии
Британия ввела санкции против экс-президента Южной Осетии - РИА Новости, 07.11.2024
Британия ввела санкции против экс-президента Южной Осетии
Великобритания внесла в санкционные списки бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, следует из документа, распространенного британским минфином. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:03
2024-11-07T12:12
великобритания
южная осетия
украина
анатолий бибилов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, следует из документа, распространенного британским минфином. "Анатолий Ильич Бибилов причастен или был причастен к дестабилизации Украины или подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины", - приводится обоснование в документе.
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южная осетия
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великобритания, южная осетия, украина, анатолий бибилов, санкции в отношении россии
Великобритания, Южная Осетия, Украина, Анатолий Бибилов, Санкции в отношении России
Британия ввела санкции против экс-президента Южной Осетии

Минфин Британии внес в санкционные списки экс-президента Южной Осетии Бибилова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, следует из документа, распространенного британским минфином.
"Анатолий Ильич Бибилов причастен или был причастен к дестабилизации Украины или подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины", - приводится обоснование в документе.
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ВеликобританияЮжная ОсетияУкраинаАнатолий БибиловСанкции в отношении России
 
 
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