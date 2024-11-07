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Британия ввела санкции против экс-президента Южной Осетии
Британия ввела санкции против экс-президента Южной Осетии - РИА Новости, 07.11.2024
Британия ввела санкции против экс-президента Южной Осетии
Великобритания внесла в санкционные списки бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, следует из документа, распространенного британским минфином. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:03
2024-11-07T12:03
2024-11-07T12:12
великобритания
южная осетия
украина
анатолий бибилов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, следует из документа, распространенного британским минфином. "Анатолий Ильич Бибилов причастен или был причастен к дестабилизации Украины или подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины", - приводится обоснование в документе.
https://ria.ru/20241011/velikobritaniya-1977621894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, южная осетия, украина, анатолий бибилов, санкции в отношении россии
Великобритания, Южная Осетия, Украина, Анатолий Бибилов, Санкции в отношении России
Британия ввела санкции против экс-президента Южной Осетии
Минфин Британии внес в санкционные списки экс-президента Южной Осетии Бибилова