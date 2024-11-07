https://ria.ru/20241107/sandu-1982439063.html
Санду нельзя назвать легитимным президентом, заявили в Госдуме
Санду нельзя назвать легитимным президентом, заявили в Госдуме - РИА Новости, 07.11.2024
Санду нельзя назвать легитимным президентом, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы Олег Матвейчев считает, что Майю Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом Молдавии, так как на избирательных участках в Европе скорее... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:12
2024-11-07T15:12
2024-11-07T15:12
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Матвейчев считает, что Майю Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом Молдавии, так как на избирательных участках в Европе скорее всего были "вбросы и фальсификация". Парламентарий считает, что избиратели, которые находятся на территории Европы, вряд ли могут "примешать полмиллиона человек". По его словам, ЦИК Молдавии насчитал в Европе гораздо больше голосов, чем граждан Молдавии там живет. "Скорее всего, учитывая полную бесконтрольность на этих участках, были вбросы, фальсификации, которыми удалось добавить себе всего лишь 3%", - сказал он в ходе пресс-конференции. Депутат отметил, что по всей Европе было открыто 234 участка, где могли проголосовать избиратели. "Ни в глазах молдаван, ни в глазах всего мира. И даже, я думаю, в глазах Европейского союза эта победа не выглядит убедительно, победой не является. Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом", - добавил парламентарий. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидерство получил Стояногло с 51,19%, Санду набрала 48,81%.
https://ria.ru/20241104/sandu-1981815532.html
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в мире, молдавия, европа, гагаузия, майя санду, александр стояногло, олег матвейчев, госдума рф, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Европа, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Олег Матвейчев, Госдума РФ, Выборы в Молдавии — 2024
Санду нельзя назвать легитимным президентом, заявили в Госдуме
Депутат Матвейчев: Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом Молдавии
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Матвейчев считает, что Майю Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом Молдавии, так как на избирательных участках в Европе скорее всего были "вбросы и фальсификация".
Парламентарий считает, что избиратели, которые находятся на территории Европы, вряд ли могут "примешать полмиллиона человек". По его словам, ЦИК Молдавии насчитал в Европе гораздо больше голосов, чем граждан Молдавии там живет.
"Скорее всего, учитывая полную бесконтрольность на этих участках, были вбросы, фальсификации, которыми удалось добавить себе всего лишь 3%", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Депутат отметил, что по всей Европе было открыто 234 участка, где могли проголосовать избиратели.
"Ни в глазах молдаван, ни в глазах всего мира. И даже, я думаю, в глазах Европейского союза эта победа не выглядит убедительно, победой не является. Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом", - добавил парламентарий.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии
, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло
. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидерство получил Стояногло с 51,19%, Санду набрала 48,81%.