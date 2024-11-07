https://ria.ru/20241107/rossija-1982531601.html

Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин

Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин

Если Россию надули с минскими договоренностями, то о каком доверии может идти речь, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив необходимость возвращения... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:56

2024-11-07T21:56

2024-11-07T21:56

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Если Россию надули с минскими договоренностями, то о каком доверии может идти речь, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив необходимость возвращения системы взаимного доверия для создания единой системы безопасности. "Можно как удобно надувать Россию, но когда нам говорят: "Мы пошли на подписание минских соглашений только для того, чтобы дать возможность Украине перевооружиться. Мы совсем не собирались мирным способом решать этот конфликт", о каком же доверии может идти речь? Вы прям публично заявили, что вы нас надули, соврали нам и обманули", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин отметил, что необходимо вернуться к системе взаимного доверия. "Это первый шаг к тому, чтобы создавать единую систему безопасности", - подчеркнул он. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982516240.html

великий новгород

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великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире