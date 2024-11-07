https://ria.ru/20241107/rossija-1982531601.html
Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин
Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин
Если Россию надули с минскими договоренностями, то о каком доверии может идти речь, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив необходимость возвращения... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:56
2024-11-07T21:56
2024-11-07T21:56
великий новгород
валдай
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982509720_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_235637b93cbe6a75d15d6225165673a2.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Если Россию надули с минскими договоренностями, то о каком доверии может идти речь, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив необходимость возвращения системы взаимного доверия для создания единой системы безопасности. "Можно как удобно надувать Россию, но когда нам говорят: "Мы пошли на подписание минских соглашений только для того, чтобы дать возможность Украине перевооружиться. Мы совсем не собирались мирным способом решать этот конфликт", о каком же доверии может идти речь? Вы прям публично заявили, что вы нас надули, соврали нам и обманули", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин отметил, что необходимо вернуться к системе взаимного доверия. "Это первый шаг к тому, чтобы создавать единую систему безопасности", - подчеркнул он. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982516240.html
великий новгород
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982509720_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_8a25e94263d75f336004f9e91a23e180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин
Путин: Россию надули с Минскими соглашениями, о каком доверии может идти речь
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Если Россию надули с минскими договоренностями, то о каком доверии может идти речь, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив необходимость возвращения системы взаимного доверия для создания единой системы безопасности.
"Можно как удобно надувать Россию, но когда нам говорят: "Мы пошли на подписание минских соглашений только для того, чтобы дать возможность Украине перевооружиться. Мы совсем не собирались мирным способом решать этот конфликт", о каком же доверии может идти речь? Вы прям публично заявили, что вы нас надули, соврали нам и обманули", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин отметил, что необходимо вернуться к системе взаимного доверия.
"Это первый шаг к тому, чтобы создавать единую систему безопасности", - подчеркнул он.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.