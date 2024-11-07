https://ria.ru/20241107/rogov-1982339948.html

Рогов сообщил о наркозависимости назначенного Киевом главы Запорожья

Рогов сообщил о наркозависимости назначенного Киевом главы Запорожья - РИА Новости, 07.11.2024

Рогов сообщил о наркозависимости назначенного Киевом главы Запорожья

Доказательства наркозависимости назначенного Киевом на оккупированной ВСУ части Запорожской области главы областной госадминистрации Ивана Федорова найдены в... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T05:50

2024-11-07T05:50

2024-11-07T05:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Доказательства наркозависимости назначенного Киевом на оккупированной ВСУ части Запорожской области главы областной госадминистрации Ивана Федорова найдены в архивах медицинских учреждений Мелитополя и Бердянска, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "При изучении архивных документов медицинских учреждений Запорожской области выявлены медицинская карта и выписки, подтверждающие наркотическую зависимость Федорова, который в украинский период занимал пост мэра Мелитополя", - сказал Рогов. В частности, по его словам, согласно документам, Федоров неоднократно лечился от наркотической зависимости в учреждениях по оказанию психиатрической помощи в Мелитополе и Бердянске. "Федоров неоднократно попадал в больницу под воздействием наркотиков. В украинский период до начала СВО именно через военный аэродром Мелитополя шел основной наркотрафик. Курировал это направление на месте Федоров, крышевал его на государственном уровне (Владимир) Зеленский", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240413/dzhonson-1939852231.html

https://ria.ru/20241107/ukraintsy-1982337517.html

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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, мелитополь, киев, в мире