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РКН обязали запретить сайт meshok.net из-за продаж сим-карт без паспорта - РИА Новости, 07.11.2024
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05:36 07.11.2024 (обновлено: 06:01 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/rkn-1982339806.html
РКН обязали запретить сайт meshok.net из-за продаж сим-карт без паспорта
РКН обязали запретить сайт meshok.net из-за продаж сим-карт без паспорта - РИА Новости, 07.11.2024
РКН обязали запретить сайт meshok.net из-за продаж сим-карт без паспорта
Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор заблокировать сайт meshok.net, который продавал сим-карты мобильных операторов всем желающим без предъявления паспорта, РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T05:36
2024-11-07T06:01
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор заблокировать сайт meshok.net, который продавал сим-карты мобильных операторов всем желающим без предъявления паспорта, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам дела, прокурор обратился в суд с иском к Роскомнадзору. В заявлении он указывал, что в рамках мониторинга был обнаружен сайт https://meshok.net, на котором в свободной продаже предлагались сим-карты для телефонов без паспорта и договора всем желающим.Прокурор решил, что такие сим-карты могут быть использованы для пособничества или совершения преступлений, в том числе террористических актов. B ходе проверки установить владельца сайта не удалось, тогда прокурор обратился в суд и попросил его обязать Роскомнадзор признать информацию запрещённой к распространению. Суд принял сторону истца и постановил "внести данное доменное имя в реестр в соответствии со ст. 15.1 Закона № 149-ФЗ", говорится в постановлении.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН обязали запретить сайт meshok.net из-за продаж сим-карт без паспорта

Суд обязал РКН запретить сайт meshok.net, продающий сим-карты без паспорта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор заблокировать сайт meshok.net, который продавал сим-карты мобильных операторов всем желающим без предъявления паспорта, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, прокурор обратился в суд с иском к Роскомнадзору. В заявлении он указывал, что в рамках мониторинга был обнаружен сайт https://meshok.net, на котором в свободной продаже предлагались сим-карты для телефонов без паспорта и договора всем желающим.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Telegram грозит штраф за отказ выполнить предписание РКН
Вчера, 14:03
Прокурор решил, что такие сим-карты могут быть использованы для пособничества или совершения преступлений, в том числе террористических актов. B ходе проверки установить владельца сайта не удалось, тогда прокурор обратился в суд и попросил его обязать Роскомнадзор признать информацию запрещённой к распространению.
Суд принял сторону истца и постановил "внести данное доменное имя в реестр в соответствии со ст. 15.1 Закона № 149-ФЗ", говорится в постановлении.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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24 октября, 16:07
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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