https://ria.ru/20241107/rkn-1982339806.html
РКН обязали запретить сайт meshok.net из-за продаж сим-карт без паспорта
РКН обязали запретить сайт meshok.net из-за продаж сим-карт без паспорта - РИА Новости, 07.11.2024
РКН обязали запретить сайт meshok.net из-за продаж сим-карт без паспорта
Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор заблокировать сайт meshok.net, который продавал сим-карты мобильных операторов всем желающим без предъявления паспорта, РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T05:36
2024-11-07T05:36
2024-11-07T06:01
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор заблокировать сайт meshok.net, который продавал сим-карты мобильных операторов всем желающим без предъявления паспорта, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам дела, прокурор обратился в суд с иском к Роскомнадзору. В заявлении он указывал, что в рамках мониторинга был обнаружен сайт https://meshok.net, на котором в свободной продаже предлагались сим-карты для телефонов без паспорта и договора всем желающим.Прокурор решил, что такие сим-карты могут быть использованы для пособничества или совершения преступлений, в том числе террористических актов. B ходе проверки установить владельца сайта не удалось, тогда прокурор обратился в суд и попросил его обязать Роскомнадзор признать информацию запрещённой к распространению. Суд принял сторону истца и постановил "внести данное доменное имя в реестр в соответствии со ст. 15.1 Закона № 149-ФЗ", говорится в постановлении.
https://ria.ru/20241106/telegram-1982195376.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН обязали запретить сайт meshok.net из-за продаж сим-карт без паспорта
Суд обязал РКН запретить сайт meshok.net, продающий сим-карты без паспорта