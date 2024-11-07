https://ria.ru/20241107/rets-1982469169.html

РЭЦ приглашает виноделов к выходу на экспорт под брендом "Сделано в России"

РЭЦ приглашает виноделов к выходу на экспорт под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 07.11.2024

РЭЦ приглашает виноделов к выходу на экспорт под брендом "Сделано в России"

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) реализует комплексную программу экспортного продвижения "Сделано в России", присоединиться к которой могут и производители... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T17:37

2024-11-07T17:37

2024-11-07T17:37

экономика

россия

китай

сычуань

виноделие

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) реализует комплексную программу экспортного продвижения "Сделано в России", присоединиться к которой могут и производители российского вина, сообщил руководитель проекта по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Александр Морев.Выступая на Российском винодельческом форуме, он рассказал об актуальных для винодельческой отрасли услугах и мерах государственной поддержки, которые предоставляет РЭЦ, в частности, о программе продвижения под зонтичным брендом Made in Russia."Программа продвижения российских брендов "Сделано в России" нацелена на создание у иностранных покупателей знания, что российская продукция – это продукция высокого качества, в пользу которой стоит сделать выбор. Технически это работает так: мы подтверждаем ваши сертификаты качества и предлагаем вам использовать наш зонтичный бренд, который в свою очередь становится узнаваем и помогает потребителям продвигаться на зарубежных рынках", – сказал Морев, выступая на сессии "Вино России: международное сотрудничество".Он также рассказал о новом формате продвижения, который РЭЦ запустил с начала года – фестивалях-ярмарках российской продукции в Китае."Ближайший фестиваль-ярмарка состоится в ноябре в провинции Сычуань, городе Чэнду. В рамках фестиваля состоится ярмарка, на которой более 100 российских производителей будут продавать свою продукцию и проводить дегустационные сеты. Все это будет поддерживаться культурной программой и тематическими выступлениями спикеров", – сообщил представитель РЭЦ.Морев отметил, что на этих фестивалях также работают местные блогеры. Они проводят трансляции розничных продаж продуктов, и в национальных магазинах Made in Russia на китайских маркетплейсах, где размещены эти продукты, продажи стремительно увеличиваются.

https://ria.ru/20241107/litsenzii-1982413871.html

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экономика, россия, китай, сычуань, виноделие