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РЭЦ приглашает виноделов к выходу на экспорт под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 07.11.2024
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17:37 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/rets-1982469169.html
РЭЦ приглашает виноделов к выходу на экспорт под брендом "Сделано в России"
РЭЦ приглашает виноделов к выходу на экспорт под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 07.11.2024
РЭЦ приглашает виноделов к выходу на экспорт под брендом "Сделано в России"
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) реализует комплексную программу экспортного продвижения "Сделано в России", присоединиться к которой могут и производители... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:37
2024-11-07T17:37
экономика
россия
китай
сычуань
виноделие
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) реализует комплексную программу экспортного продвижения "Сделано в России", присоединиться к которой могут и производители российского вина, сообщил руководитель проекта по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Александр Морев.Выступая на Российском винодельческом форуме, он рассказал об актуальных для винодельческой отрасли услугах и мерах государственной поддержки, которые предоставляет РЭЦ, в частности, о программе продвижения под зонтичным брендом Made in Russia."Программа продвижения российских брендов "Сделано в России" нацелена на создание у иностранных покупателей знания, что российская продукция – это продукция высокого качества, в пользу которой стоит сделать выбор. Технически это работает так: мы подтверждаем ваши сертификаты качества и предлагаем вам использовать наш зонтичный бренд, который в свою очередь становится узнаваем и помогает потребителям продвигаться на зарубежных рынках", – сказал Морев, выступая на сессии "Вино России: международное сотрудничество".Он также рассказал о новом формате продвижения, который РЭЦ запустил с начала года – фестивалях-ярмарках российской продукции в Китае."Ближайший фестиваль-ярмарка состоится в ноябре в провинции Сычуань, городе Чэнду. В рамках фестиваля состоится ярмарка, на которой более 100 российских производителей будут продавать свою продукцию и проводить дегустационные сеты. Все это будет поддерживаться культурной программой и тематическими выступлениями спикеров", – сообщил представитель РЭЦ.Морев отметил, что на этих фестивалях также работают местные блогеры. Они проводят трансляции розничных продаж продуктов, и в национальных магазинах Made in Russia на китайских маркетплейсах, где размещены эти продукты, продажи стремительно увеличиваются.
https://ria.ru/20241107/litsenzii-1982413871.html
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экономика, россия, китай, сычуань, виноделие
Экономика, Россия, Китай, Сычуань, Виноделие

РЭЦ приглашает виноделов к выходу на экспорт под брендом "Сделано в России"

© Фото: пресс-служба РЭЦРЭЦ приглашает виноделов к продвижению на экспорт под брендом "Сделано в России"
РЭЦ приглашает виноделов к продвижению на экспорт под брендом Сделано в России - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото: пресс-служба РЭЦ
РЭЦ приглашает виноделов к продвижению на экспорт под брендом "Сделано в России"
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) реализует комплексную программу экспортного продвижения "Сделано в России", присоединиться к которой могут и производители российского вина, сообщил руководитель проекта по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Александр Морев.
Выступая на Российском винодельческом форуме, он рассказал об актуальных для винодельческой отрасли услугах и мерах государственной поддержки, которые предоставляет РЭЦ, в частности, о программе продвижения под зонтичным брендом Made in Russia.
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Вчера, 13:38
"Программа продвижения российских брендов "Сделано в России" нацелена на создание у иностранных покупателей знания, что российская продукция – это продукция высокого качества, в пользу которой стоит сделать выбор. Технически это работает так: мы подтверждаем ваши сертификаты качества и предлагаем вам использовать наш зонтичный бренд, который в свою очередь становится узнаваем и помогает потребителям продвигаться на зарубежных рынках", – сказал Морев, выступая на сессии "Вино России: международное сотрудничество".
Он также рассказал о новом формате продвижения, который РЭЦ запустил с начала года – фестивалях-ярмарках российской продукции в Китае.
"Ближайший фестиваль-ярмарка состоится в ноябре в провинции Сычуань, городе Чэнду. В рамках фестиваля состоится ярмарка, на которой более 100 российских производителей будут продавать свою продукцию и проводить дегустационные сеты. Все это будет поддерживаться культурной программой и тематическими выступлениями спикеров", – сообщил представитель РЭЦ.
Морев отметил, что на этих фестивалях также работают местные блогеры. Они проводят трансляции розничных продаж продуктов, и в национальных магазинах Made in Russia на китайских маркетплейсах, где размещены эти продукты, продажи стремительно увеличиваются.
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ЭкономикаРоссияКитайСычуаньВиноделие
 
 
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