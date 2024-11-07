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Российский разведчик рассказал, как в одиночку спас 17 сослуживцев - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/razvedchik-1982212261.html
Российский разведчик рассказал, как в одиночку спас 17 сослуживцев
Российский разведчик рассказал, как в одиночку спас 17 сослуживцев - РИА Новости, 07.11.2024
Российский разведчик рассказал, как в одиночку спас 17 сослуживцев
Во время весеннего наступления штурмовиков под Курахово саниструктор разведроты с позывным Тайт за сутки вытащил 17 "тяжелых" с передовой. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T05:30
2024-11-07T05:30
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Во время весеннего наступления штурмовиков под Курахово саниструктор разведроты с позывным Тайт за сутки вытащил 17 "тяжелых" с передовой. Об этом РИА Новости рассказал сам боец."Все выжили. Сложность тогда была в том, что до точки эвакуации — пешком почти пять километров, в том числе через болото. На тележке до болота, дальше перекладывал на носилки", — рассказывает Тайт.Идти по болоту, отмечает он, было очень трудно: ноги вязли, проваливались. Однако отчасти помогло то, что операцию планировали заранее, все маршруты тщательно изучили."Поэтому хаоса не возникало — работал по алгоритму", — подчеркивает он.Теперь бойцы разведроты действуют южнее Курахово, где идут активные наступательные действия. Взятие этого города, самого крупного в юго-западной части Донбасса под контролем ВСУ, позволит российским войскам продвигаться дальше на запад ДНР — к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241106/svo-1981957802.html
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Тайт рассказывает историю спасения бойца
Тайт рассказывает историю спасения бойца
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский разведчик рассказал, как в одиночку спас 17 сослуживцев

Разведчик Тайт: вытащил с передовой 17 тяжелораненых бойцов через болото

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Во время весеннего наступления штурмовиков под Курахово саниструктор разведроты с позывным Тайт за сутки вытащил 17 "тяжелых" с передовой. Об этом РИА Новости рассказал сам боец.
"Все выжили. Сложность тогда была в том, что до точки эвакуации — пешком почти пять километров, в том числе через болото. На тележке до болота, дальше перекладывал на носилки", — рассказывает Тайт.
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Идти по болоту, отмечает он, было очень трудно: ноги вязли, проваливались. Однако отчасти помогло то, что операцию планировали заранее, все маршруты тщательно изучили.
"Поэтому хаоса не возникало — работал по алгоритму", — подчеркивает он.
Теперь бойцы разведроты действуют южнее Курахово, где идут активные наступательные действия. Взятие этого города, самого крупного в юго-западной части Донбасса под контролем ВСУ, позволит российским войскам продвигаться дальше на запад ДНР — к Богатырю и Великой Новоселке.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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