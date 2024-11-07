https://ria.ru/20241107/razvedchik-1982212261.html
Российский разведчик рассказал, как в одиночку спас 17 сослуживцев
Российский разведчик рассказал, как в одиночку спас 17 сослуживцев - РИА Новости, 07.11.2024
Российский разведчик рассказал, как в одиночку спас 17 сослуживцев
Во время весеннего наступления штурмовиков под Курахово саниструктор разведроты с позывным Тайт за сутки вытащил 17 "тяжелых" с передовой. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T05:30
2024-11-07T05:30
2024-11-07T05:30
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Во время весеннего наступления штурмовиков под Курахово саниструктор разведроты с позывным Тайт за сутки вытащил 17 "тяжелых" с передовой. Об этом РИА Новости рассказал сам боец."Все выжили. Сложность тогда была в том, что до точки эвакуации — пешком почти пять километров, в том числе через болото. На тележке до болота, дальше перекладывал на носилки", — рассказывает Тайт.Идти по болоту, отмечает он, было очень трудно: ноги вязли, проваливались. Однако отчасти помогло то, что операцию планировали заранее, все маршруты тщательно изучили."Поэтому хаоса не возникало — работал по алгоритму", — подчеркивает он.Теперь бойцы разведроты действуют южнее Курахово, где идут активные наступательные действия. Взятие этого города, самого крупного в юго-западной части Донбасса под контролем ВСУ, позволит российским войскам продвигаться дальше на запад ДНР — к Богатырю и Великой Новоселке.
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Тайт рассказывает историю спасения бойца
Тайт рассказывает историю спасения бойца
2024-11-07T05:30
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский разведчик рассказал, как в одиночку спас 17 сослуживцев
Разведчик Тайт: вытащил с передовой 17 тяжелораненых бойцов через болото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Во время весеннего наступления штурмовиков под Курахово саниструктор разведроты с позывным Тайт за сутки вытащил 17 "тяжелых" с передовой. Об этом РИА Новости рассказал сам боец.
"Все выжили. Сложность тогда была в том, что до точки эвакуации — пешком почти пять километров, в том числе через болото. На тележке до болота, дальше перекладывал на носилки", — рассказывает Тайт.
Идти по болоту, отмечает он, было очень трудно: ноги вязли, проваливались. Однако отчасти помогло то, что операцию планировали заранее, все маршруты тщательно изучили.
"Поэтому хаоса не возникало — работал по алгоритму", — подчеркивает он.
Теперь бойцы разведроты действуют южнее Курахово, где идут активные наступательные действия. Взятие этого города, самого крупного в юго-западной части Донбасса
под контролем ВСУ
, позволит российским войскам продвигаться дальше на запад ДНР
— к Богатырю и Великой Новоселке.