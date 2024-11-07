https://ria.ru/20241107/putin-1982555839.html

Путин рассказал о заблокированных военных ВСУ на Купянском направлении

Путин рассказал о заблокированных военных ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал о заблокированных военных ВСУ на Купянском направлении

Около 10 тысяч военных ВСУ блокированы в одном из очагов на купянском направлении, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:53

2024-11-07T23:53

2024-11-07T23:53

специальная военная операция на украине

виталий ганчев

владимир путин

великий новгород

валдай

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Около 10 тысяч военных ВСУ блокированы в одном из очагов на купянском направлении, заявил президент России Владимир Путин. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в четверг сообщил, что ВС РФ находятся в нескольких километрах от Купянска, российские военные двигаются вглубь территории, занимая опорные пункты ВСУ. Путин позже отметил, что блокированы два очага на купянском направлении. "В одном очаге - практически окружение, там войска украинские прижаты к водохранилищу - где-то около 10 тысяч группировка заблокирована", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что во втором очаге под Купянском заблокированы еще около 5 тысяч человек. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982553598.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982552383.html

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виталий ганчев, владимир путин, великий новгород, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году