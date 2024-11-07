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Путин рассказал о заблокированных военных ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:53 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin-1982555839.html
Путин рассказал о заблокированных военных ВСУ на Купянском направлении
Путин рассказал о заблокированных военных ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал о заблокированных военных ВСУ на Купянском направлении
Около 10 тысяч военных ВСУ блокированы в одном из очагов на купянском направлении, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:53
2024-11-07T23:53
специальная военная операция на украине
виталий ганчев
владимир путин
великий новгород
валдай
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Около 10 тысяч военных ВСУ блокированы в одном из очагов на купянском направлении, заявил президент России Владимир Путин. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в четверг сообщил, что ВС РФ находятся в нескольких километрах от Купянска, российские военные двигаются вглубь территории, занимая опорные пункты ВСУ. Путин позже отметил, что блокированы два очага на купянском направлении. "В одном очаге - практически окружение, там войска украинские прижаты к водохранилищу - где-то около 10 тысяч группировка заблокирована", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что во втором очаге под Купянском заблокированы еще около 5 тысяч человек. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982553598.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982552383.html
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виталий ганчев, владимир путин, великий новгород, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Специальная военная операция на Украине, Виталий Ганчев, Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин рассказал о заблокированных военных ВСУ на Купянском направлении

Путин: на Купянском направлении в одном из мест блокированы 10 тыс военных ВСУ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Около 10 тысяч военных ВСУ блокированы в одном из очагов на купянском направлении, заявил президент России Владимир Путин.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в четверг сообщил, что ВС РФ находятся в нескольких километрах от Купянска, российские военные двигаются вглубь территории, занимая опорные пункты ВСУ. Путин позже отметил, что блокированы два очага на купянском направлении.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин сделал заявление о границах Украины
Вчера, 23:40
"В одном очаге - практически окружение, там войска украинские прижаты к водохранилищу - где-то около 10 тысяч группировка заблокирована", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что во втором очаге под Купянском заблокированы еще около 5 тысяч человек.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин раскрыл, против чего выступает Россия на Украине
Вчера, 23:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВиталий ГанчевВладимир ПутинВеликий НовгородВалдайЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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