Путин рассказал о заблокированных военных ВСУ на Купянском направлении
Путин: на Купянском направлении в одном из мест блокированы 10 тыс военных ВСУ
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Около 10 тысяч военных ВСУ блокированы в одном из очагов на купянском направлении, заявил президент России Владимир Путин.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в четверг сообщил, что ВС РФ находятся в нескольких километрах от Купянска, российские военные двигаются вглубь территории, занимая опорные пункты ВСУ. Путин позже отметил, что блокированы два очага на купянском направлении.
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"В одном очаге - практически окружение, там войска украинские прижаты к водохранилищу - где-то около 10 тысяч группировка заблокирована", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что во втором очаге под Купянском заблокированы еще около 5 тысяч человек.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.