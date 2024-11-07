https://ria.ru/20241107/putin-1982555747.html

Россия будет идти своим путем, заявил Путин

Россия будет идти своим путем, заявил Путин - РИА Новости, 08.11.2024

Россия будет идти своим путем, заявил Путин

Россия идет своим путем, с пути следования своим национальным интересам не свернет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-07T23:52

2024-11-07T23:52

2024-11-08T00:00

в мире

россия

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия идет своим путем, с пути следования своим национальным интересам не свернет, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия идет своим путем. Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернет. Но ее, конечно же, нужно интегрировать, мы от этого никогда не отказывались", - сказал глава российского государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982556293.html

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в мире, россия, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году