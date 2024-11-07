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Путин: ВСУ приказали из-за океана держаться любой ценой в Курской области - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:51 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin-1982555504.html
Путин: ВСУ приказали из-за океана держаться любой ценой в Курской области
Путин: ВСУ приказали из-за океана держаться любой ценой в Курской области - РИА Новости, 07.11.2024
Путин: ВСУ приказали из-за океана держаться любой ценой в Курской области
Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о действиях украинских войск в Курской области, заявил, что им приказано из-за океана держаться любой ценой хотя бы до... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:51
2024-11-07T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
россия
курская область
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о действиях украинских войск в Курской области, заявил, что им приказано из-за океана держаться любой ценой хотя бы до выборов. "А почему они там сидят, неся такие потери? Да потому что приказано. Приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой, держаться хотя бы до выборов. Чтобы показать, что все усилия демократической администрации, администрации демпартии на киевском направлении, на украинском направлении были не напрасными. Держаться во что бы то ни стало любой ценой. Вот это цена. Ужасная трагедия, я считаю. И для украинского народа, и для украинской армии", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20241107/granitsa-1982552531.html
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в мире, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Россия, Курская область
Путин: ВСУ приказали из-за океана держаться любой ценой в Курской области

Путин: ВСУ приказано из-за океана держаться любой ценой в курском приграничье

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о действиях украинских войск в Курской области, заявил, что им приказано из-за океана держаться любой ценой хотя бы до выборов.
"А почему они там сидят, неся такие потери? Да потому что приказано. Приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой, держаться хотя бы до выборов. Чтобы показать, что все усилия демократической администрации, администрации демпартии на киевском направлении, на украинском направлении были не напрасными. Держаться во что бы то ни стало любой ценой. Вот это цена. Ужасная трагедия, я считаю. И для украинского народа, и для украинской армии", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин высказался о границах Украины
Вчера, 23:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуРоссияКурская область
 
 
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