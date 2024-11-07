https://ria.ru/20241107/putin-1982555504.html

Путин: ВСУ приказали из-за океана держаться любой ценой в Курской области

Путин: ВСУ приказали из-за океана держаться любой ценой в Курской области - РИА Новости, 07.11.2024

Путин: ВСУ приказали из-за океана держаться любой ценой в Курской области

Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о действиях украинских войск в Курской области, заявил, что им приказано из-за океана держаться любой ценой хотя бы до... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:51

2024-11-07T23:51

2024-11-07T23:51

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

россия

курская область

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о действиях украинских войск в Курской области, заявил, что им приказано из-за океана держаться любой ценой хотя бы до выборов. "А почему они там сидят, неся такие потери? Да потому что приказано. Приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой, держаться хотя бы до выборов. Чтобы показать, что все усилия демократической администрации, администрации демпартии на киевском направлении, на украинском направлении были не напрасными. Держаться во что бы то ни стало любой ценой. Вот это цена. Ужасная трагедия, я считаю. И для украинского народа, и для украинской армии", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20241107/granitsa-1982552531.html

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в мире, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , россия, курская область