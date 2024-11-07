Путин: Россия будет работать с африканскими странами по всем направлениям
Владимир Путин: РФ будет работать с африканскими странами по всем направлениям
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия будет работать с африканскими странами по всем направлениям, в том числе в культуре - системно и напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем работать по всем направлениям. В сфере культуры - у нас же огромный интерес в России к культуре народов Африки и, надо сказать, это взаимный, конечно, интерес. Будем напряженно, ответственно, системно работать по этому направлению", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.