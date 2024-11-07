https://ria.ru/20241107/putin-1982555092.html

Путин: Россия будет работать с африканскими странами по всем направлениям

Путин: Россия будет работать с африканскими странами по всем направлениям - РИА Новости, 07.11.2024

Путин: Россия будет работать с африканскими странами по всем направлениям

Россия будет работать с африканскими странами по всем направлениям, в том числе в культуре - системно и напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:48

2024-11-07T23:48

2024-11-07T23:48

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

владимир путин

россия

великий новгород

валдай

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия будет работать с африканскими странами по всем направлениям, в том числе в культуре - системно и напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы будем работать по всем направлениям. В сфере культуры - у нас же огромный интерес в России к культуре народов Африки и, надо сказать, это взаимный, конечно, интерес. Будем напряженно, ответственно, системно работать по этому направлению", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982549038.html

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, россия, великий новгород, валдай, в мире