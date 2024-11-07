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У Трампа не было связей с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
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23:48 07.11.2024 (обновлено: 23:59 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982555004.html
У Трампа не было связей с Россией, заявил Путин
У Трампа не было связей с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
У Трампа не было связей с Россией, заявил Путин
У победившего на президентских выборах США Дональда Трампа не было связей с Россией, мнимые связи доказать в США не смогли, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:48
2024-11-07T23:59
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. У победившего на президентских выборах США Дональда Трампа не было связей с Россией, мнимые связи доказать в США не смогли, заявил президент России Владимир Путин."Избранного президента (Трампа - ред.) помните, как его обвиняли в связях с Россией, потом уже провели слушания в Конгрессе? Комиссию создали по расследованию связей его с Россией - ничего нет. Так не было ничего, поэтому и нет. Ничего не доказали, ничего нет", - сказал Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай"."И все равно с энергией невообразимой, которой можно было найти лучшее применение, до последнего момента чуть ли не использовали это - мнимые связи с Россией. Чушь собачья", - добавил он.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
У Трампа не было связей с Россией, заявил Путин

Путин: в США не смогли доказать мнимые связи Трампа с Россией

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. У победившего на президентских выборах США Дональда Трампа не было связей с Россией, мнимые связи доказать в США не смогли, заявил президент России Владимир Путин.
"Избранного президента (Трампа - ред.) помните, как его обвиняли в связях с Россией, потом уже провели слушания в Конгрессе? Комиссию создали по расследованию связей его с Россией - ничего нет. Так не было ничего, поэтому и нет. Ничего не доказали, ничего нет", - сказал Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
"И все равно с энергией невообразимой, которой можно было найти лучшее применение, до последнего момента чуть ли не использовали это - мнимые связи с Россией. Чушь собачья", - добавил он.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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В миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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