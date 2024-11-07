https://ria.ru/20241107/putin-1982554839.html
Путин: генсек ООН поддерживает мнение, что Россия нарушила нормы права
Путин: генсек ООН поддерживает мнение, что Россия нарушила нормы права - РИА Новости, 07.11.2024
Путин: генсек ООН поддерживает мнение, что Россия нарушила нормы права
Генсек ООН Антониу Гутерреш поддерживает тех, кто говорит, что Россия нарушила нормы международного права и вторглась на Украину, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:46
2024-11-07T23:46
2024-11-07T23:46
специальная военная операция на украине
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
антониу гутерреш
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш поддерживает тех, кто говорит, что Россия нарушила нормы международного права и вторглась на Украину, заявил президент РФ Владимир Путин. "У меня уже неоднократно состоялась дискуссия с генеральным секретарем ООН. Здесь секрета нет, я думаю, он на меня тоже сердиться не будет. Он поддерживает тех, которые говорят о том, что мы нарушили нормы и принципы международного права, устава ООН, что мы начали боевые действия на Украине", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, антониу гутерреш, великий новгород, валдай, в мире
Специальная военная операция на Украине, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Великий Новгород, Валдай, В мире
Путин: генсек ООН поддерживает мнение, что Россия нарушила нормы права
Путин: генсек ООН Гутерреш поддерживает мнение, что РФ нарушила нормы права