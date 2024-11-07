Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал помощь Донбассу - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin-1982554658.html
Путин прокомментировал помощь Донбассу
Путин прокомментировал помощь Донбассу - РИА Новости, 07.11.2024
Путин прокомментировал помощь Донбассу
Россия в 2022 году имела возможность и была обязана помочь Донбассу, она это сделала, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом, заявил... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:45
2024-11-07T23:45
специальная военная операция на украине
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
валдай
великий новгород
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982509720_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_235637b93cbe6a75d15d6225165673a2.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия в 2022 году имела возможность и была обязана помочь Донбассу, она это сделала, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом, заявил президент РФ Владимир Путин. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин особо подчеркнул, что Донбасс и Новороссия имели право принять решение о своем суверенитете, после их самоопределения РФ имела право заключить с ними межгосударственные отношения. "В эти договоры включаются положения о взаимопомощи. Мы их ратифицировали и взяли на себя определенные обязательства, а затем эти государства, вновь образованные, обратились к нам с призывом о помощи в рамках этих договоров. Мы имели возможность и обязаны были это сделать, что мы и сделали, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом в 2014 году", - сказал президент РФ. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982554312.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982553598.html
валдай
великий новгород
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982509720_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_8a25e94263d75f336004f9e91a23e180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, валдай, великий новгород, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Валдай, Великий Новгород, Донбасс
Путин прокомментировал помощь Донбассу

Путин: Россия в 2022 году имела возможность помочь Донбассу и сделала это

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия в 2022 году имела возможность и была обязана помочь Донбассу, она это сделала, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом, заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин особо подчеркнул, что Донбасс и Новороссия имели право принять решение о своем суверенитете, после их самоопределения РФ имела право заключить с ними межгосударственные отношения.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин: Крым, Новороссия и Донбасс имели право на решение о суверенитете
Вчера, 23:44
"В эти договоры включаются положения о взаимопомощи. Мы их ратифицировали и взяли на себя определенные обязательства, а затем эти государства, вновь образованные, обратились к нам с призывом о помощи в рамках этих договоров. Мы имели возможность и обязаны были это сделать, что мы и сделали, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом в 2014 году", - сказал президент РФ.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин сделал заявление о границах Украины
Вчера, 23:40
 
Специальная военная операция на УкраинеЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуВладимир ПутинВалдайВеликий НовгородДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала