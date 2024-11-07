https://ria.ru/20241107/putin-1982554658.html

Путин прокомментировал помощь Донбассу

Путин прокомментировал помощь Донбассу - РИА Новости, 07.11.2024

Путин прокомментировал помощь Донбассу

Россия в 2022 году имела возможность и была обязана помочь Донбассу, она это сделала, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом, заявил... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:45

2024-11-07T23:45

2024-11-07T23:45

специальная военная операция на украине

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

владимир путин

валдай

великий новгород

донбасс

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия в 2022 году имела возможность и была обязана помочь Донбассу, она это сделала, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом, заявил президент РФ Владимир Путин. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин особо подчеркнул, что Донбасс и Новороссия имели право принять решение о своем суверенитете, после их самоопределения РФ имела право заключить с ними межгосударственные отношения. "В эти договоры включаются положения о взаимопомощи. Мы их ратифицировали и взяли на себя определенные обязательства, а затем эти государства, вновь образованные, обратились к нам с призывом о помощи в рамках этих договоров. Мы имели возможность и обязаны были это сделать, что мы и сделали, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом в 2014 году", - сказал президент РФ. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982554312.html

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, валдай, великий новгород, донбасс