https://ria.ru/20241107/putin-1982554658.html
Путин прокомментировал помощь Донбассу
Путин прокомментировал помощь Донбассу - РИА Новости, 07.11.2024
Путин прокомментировал помощь Донбассу
Россия в 2022 году имела возможность и была обязана помочь Донбассу, она это сделала, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом, заявил... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:45
2024-11-07T23:45
2024-11-07T23:45
специальная военная операция на украине
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
валдай
великий новгород
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982509720_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_235637b93cbe6a75d15d6225165673a2.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия в 2022 году имела возможность и была обязана помочь Донбассу, она это сделала, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом, заявил президент РФ Владимир Путин. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин особо подчеркнул, что Донбасс и Новороссия имели право принять решение о своем суверенитете, после их самоопределения РФ имела право заключить с ними межгосударственные отношения. "В эти договоры включаются положения о взаимопомощи. Мы их ратифицировали и взяли на себя определенные обязательства, а затем эти государства, вновь образованные, обратились к нам с призывом о помощи в рамках этих договоров. Мы имели возможность и обязаны были это сделать, что мы и сделали, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом в 2014 году", - сказал президент РФ. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982554312.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982553598.html
валдай
великий новгород
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982509720_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_8a25e94263d75f336004f9e91a23e180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, валдай, великий новгород, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Валдай, Великий Новгород, Донбасс
Путин прокомментировал помощь Донбассу
Путин: Россия в 2022 году имела возможность помочь Донбассу и сделала это
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия в 2022 году имела возможность и была обязана помочь Донбассу, она это сделала, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом, заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин особо подчеркнул, что Донбасс и Новороссия имели право принять решение о своем суверенитете, после их самоопределения РФ имела право заключить с ними межгосударственные отношения.
"В эти договоры включаются положения о взаимопомощи. Мы их ратифицировали и взяли на себя определенные обязательства, а затем эти государства, вновь образованные, обратились к нам с призывом о помощи в рамках этих договоров. Мы имели возможность и обязаны были это сделать, что мы и сделали, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом в 2014 году", - сказал президент РФ.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.