https://ria.ru/20241107/putin-1982554502.html
Путин рассказал об отношениях с Байденом и Трампом
Путин рассказал об отношениях с Байденом и Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал об отношениях с Байденом и Трампом
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него были нормальные отношения с действующим лидером США Джо Байденом и победившим на выборах президента... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:45
2024-11-07T23:45
2024-11-07T23:45
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него были нормальные отношения с действующим лидером США Джо Байденом и победившим на выборах президента Соединенных Штатов Дональдом Трампом. "У меня и с (президентом Франции Эммануэлем - ред.) Макроном были хорошие отношения… Я и с (немецким канцлером Олафом - ред.) Шольцем разговаривал, но в какой-то момент они решили, что это им не нужно. Ну не нужно, значит, не нужно. У меня и с Трампом были нормальные отношения, не знаю, сейчас он хочет, не хочет разговаривать. Я и с Байденом был в нормальных отношениях", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин также вспомнил, что встречался с Байденом в Швейцарии, общался, созванивался по телефону, они даже шутили и смеялись. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великий новгород, валдай, джо байден, владимир путин, дональд трамп, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Великий Новгород, Валдай, Джо Байден, Владимир Путин, Дональд Трамп, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин рассказал об отношениях с Байденом и Трампом
Путин рассказал, что у него были нормальные отношения с Байденом и Трампом
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него были нормальные отношения с действующим лидером США Джо Байденом и победившим на выборах президента Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
"У меня и с (президентом Франции Эммануэлем - ред.) Макроном были хорошие отношения… Я и с (немецким канцлером Олафом - ред.) Шольцем разговаривал, но в какой-то момент они решили, что это им не нужно. Ну не нужно, значит, не нужно. У меня и с Трампом были нормальные отношения, не знаю, сейчас он хочет, не хочет разговаривать. Я и с Байденом был в нормальных отношениях", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин также вспомнил, что встречался с Байденом в Швейцарии, общался, созванивался по телефону, они даже шутили и смеялись.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.