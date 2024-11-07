https://ria.ru/20241107/putin-1982554502.html

Путин рассказал об отношениях с Байденом и Трампом

Путин рассказал об отношениях с Байденом и Трампом - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал об отношениях с Байденом и Трампом

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него были нормальные отношения с действующим лидером США Джо Байденом и победившим на выборах президента... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:45

2024-11-07T23:45

2024-11-07T23:45

в мире

великий новгород

валдай

джо байден

владимир путин

дональд трамп

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982516532_0:108:3215:1916_1920x0_80_0_0_a6439b8c2670b7c694f2753b901e1e66.jpg

СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него были нормальные отношения с действующим лидером США Джо Байденом и победившим на выборах президента Соединенных Штатов Дональдом Трампом. "У меня и с (президентом Франции Эммануэлем - ред.) Макроном были хорошие отношения… Я и с (немецким канцлером Олафом - ред.) Шольцем разговаривал, но в какой-то момент они решили, что это им не нужно. Ну не нужно, значит, не нужно. У меня и с Трампом были нормальные отношения, не знаю, сейчас он хочет, не хочет разговаривать. Я и с Байденом был в нормальных отношениях", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин также вспомнил, что встречался с Байденом в Швейцарии, общался, созванивался по телефону, они даже шутили и смеялись. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982552219.html

великий новгород

валдай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великий новгород, валдай, джо байден, владимир путин, дональд трамп, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году