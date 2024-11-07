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Путин: Крым, Новороссия и Донбасс имели право на решение о суверенитете - РИА Новости, 07.11.2024
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23:44 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin-1982554312.html
Путин: Крым, Новороссия и Донбасс имели право на решение о суверенитете
Путин: Крым, Новороссия и Донбасс имели право на решение о суверенитете - РИА Новости, 07.11.2024
Путин: Крым, Новороссия и Донбасс имели право на решение о суверенитете
Крым, Новороссия и Донбасс имели право принять решение о своем суверенитете, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:44
2024-11-07T23:44
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Крым, Новороссия и Донбасс имели право принять решение о своем суверенитете, заявил президент РФ Владимир Путин. "Логика наших действий: в соответствии со статьей первой устава ООН - каждый народ имеет право на самоопределение. Люди, которые проживают в Крыму, на востоке Украины, не согласившиеся с госпереворотом, имеют право на самоопределение... Крым, Новороссия, Донбасс имели право принять решение о своем суверенитете. Это полностью соответствует международному праву и уставу ООН", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин отметил, что жители этих территорий обратились к России с призывом о помощи. "Мы не начинали интервенции, агрессии", - подчеркнул он. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982553598.html
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новороссия, донбасс, великий новгород, владимир путин, общество
Новороссия, Донбасс, Великий Новгород, Владимир Путин, Общество
Путин: Крым, Новороссия и Донбасс имели право на решение о суверенитете

Путин: Крым, Новороссия и Донбасс имели право принять решение о суверенитете

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Крым, Новороссия и Донбасс имели право принять решение о своем суверенитете, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Логика наших действий: в соответствии со статьей первой устава ООН - каждый народ имеет право на самоопределение. Люди, которые проживают в Крыму, на востоке Украины, не согласившиеся с госпереворотом, имеют право на самоопределение... Крым, Новороссия, Донбасс имели право принять решение о своем суверенитете. Это полностью соответствует международному праву и уставу ООН", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин сделал заявление о границах Украины
Вчера, 23:40
Путин отметил, что жители этих территорий обратились к России с призывом о помощи. "Мы не начинали интервенции, агрессии", - подчеркнул он.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Россия намерена создать условия для урегулирования на Украине, заявил Путин
Вчера, 23:35
 
НовороссияДонбассВеликий НовгородВладимир ПутинОбщество
 
 
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