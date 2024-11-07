https://ria.ru/20241107/putin-1982554133.html

Путин прокомментировал действия ВСУ в Курской области

Путин прокомментировал действия ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.11.2024

Путин прокомментировал действия ВСУ в Курской области

Решения украинских войск в Курской области продиктованы не военными соображениями, а политическими, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:43

2024-11-07T23:43

2024-11-07T23:43

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

вооруженные силы украины

валерий герасимов

курская область

великий новгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416667_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3119a55943078655d43a599ef1d9a832.jpg

СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Решения украинских войск в Курской области продиктованы не военными соображениями, а политическими, заявил президент России Владимир Путин. "Решения (украинских войск в Курской области - ред.) продиктованы не военными соображениями, если уж по-честному сказать, а соображениями политического характера", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982490963.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982553598.html

россия

курская область

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , вооруженные силы украины, валерий герасимов, курская область, великий новгород