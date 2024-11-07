https://ria.ru/20241107/putin-1982553994.html
Путин рассказал об отношениях с Нетаньяху
Путин рассказал об отношениях с Нетаньяху - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал об отношениях с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе отношений с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху старается ничего не портить, а только улучшать. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:43
2024-11-07T23:43
2024-11-07T23:43
великий новгород
валдай
биньямин нетаньяху
владимир путин
россия
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380697_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_726b896a9b60c991e4e38ddc87643e2a.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе отношений с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху старается ничего не портить, а только улучшать. "Я стараюсь ничего не портить, только все улучшать, но сегодняшние условия они своеобразные очень, они накладывают отпечаток на все", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о том, сохранились ли хорошие личные отношения с Нетаньяху. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982553078.html
великий новгород
валдай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380697_0:0:2373:1779_1920x0_80_0_0_c2221aebf0b66190ad863a7ccdec0540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, валдай, биньямин нетаньяху, владимир путин, россия, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Великий Новгород, Валдай, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Россия, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин рассказал об отношениях с Нетаньяху
Путин об отношениях с Нетаньяху: стараюсь ничего не портить, только улучшать
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе отношений с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху старается ничего не портить, а только улучшать.
"Я стараюсь ничего не портить, только все улучшать, но сегодняшние условия они своеобразные очень, они накладывают отпечаток на все", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о том, сохранились ли хорошие личные отношения с Нетаньяху.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.