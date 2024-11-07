https://ria.ru/20241107/putin-1982553481.html
Участники ближневосточного конфликта не хотят конфронтации, заявил Путин
Участники ближневосточного конфликта не хотят конфронтации, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Участники ближневосточного конфликта не хотят конфронтации, заявил Путин
Все участники, вовлеченные в ближневосточный конфликт, не хотят конфронтации и думают о выходе на какие-то договоренности, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:40
2024-11-07T23:40
2024-11-07T23:40
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982383021_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_63cf3b15e22b32f14ec842f9e06ca0c8.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Все участники, вовлеченные в ближневосточный конфликт, не хотят конфронтации и думают о выходе на какие-то договоренности, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "У меня такое чувство, что на сегодняшний день уже практически все вовлеченные в этот тяжелый процесс участники, они все уже... как минимум не хотят дальнейшего развития в сторону конфронтации, а, наоборот, тоже думают о том. как выйти на какие-то договоренности… И мы работаем над этим", - сказал Путин.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Участники ближневосточного конфликта не хотят конфронтации, заявил Путин
Путин: никто из участников ближневосточного конфликта не хочет конфронтации