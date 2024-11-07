https://ria.ru/20241107/putin-1982553481.html

Участники ближневосточного конфликта не хотят конфронтации, заявил Путин

Участники ближневосточного конфликта не хотят конфронтации, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Участники ближневосточного конфликта не хотят конфронтации, заявил Путин

Все участники, вовлеченные в ближневосточный конфликт, не хотят конфронтации и думают о выходе на какие-то договоренности, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:40

2024-11-07T23:40

2024-11-07T23:40

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Все участники, вовлеченные в ближневосточный конфликт, не хотят конфронтации и думают о выходе на какие-то договоренности, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "У меня такое чувство, что на сегодняшний день уже практически все вовлеченные в этот тяжелый процесс участники, они все уже... как минимум не хотят дальнейшего развития в сторону конфронтации, а, наоборот, тоже думают о том. как выйти на какие-то договоренности… И мы работаем над этим", - сказал Путин.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982553078.html

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россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году