https://ria.ru/20241107/putin-1982553289.html
Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 08.11.2024
Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке сложная, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-07T23:37
2024-11-07T23:37
2024-11-08T00:05
ближний восток
россия
израиль
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
генеральная ассамблея оон
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке сложная, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Это не сложный вопрос. Ситуация сложная, и я попробую сформулировать его сразу в двух частях", - ответил Путин на вопрос о том, за кем на Ближнем Востоке РФ признает право на применение военной силы, а чьи военные акции считает незаконными в современных условиях."Мы пытаемся даже разговаривать со всеми сторонами этого конфликта, пытаемся нащупать, что могло бы быть приемлемо для всех... Мы в постоянном контакте буквально со всеми, если не каждый день, то каждую неделю", - добавил он."Россия считает необходимым исполнить все решения Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по Израилю и Палестине. Это не конъюнктурная политика, эта позиция является традиционной еще со времен Советского союза, и Россия продолжила эту линию. Так что, если будут исполнены все решения Совбеза и Генассамблеи по поводу создания двух независимых суверенных государств, это и будет основой для решения кризиса, каким бы тяжелым и острым он ни был", - заключил Путин.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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ближний восток, россия, израиль, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", генеральная ассамблея оон, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Ближний Восток, Россия, Израиль, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Генеральная Ассамблея ООН, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Путин назвал сложной ситуацию на Ближнем Востоке