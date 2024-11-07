https://ria.ru/20241107/putin-1982552813.html
Путин призвал свести к минимуму страдания палестинского народа
Путин призвал свести к минимуму страдания палестинского народа - РИА Новости, 07.11.2024
Путин призвал свести к минимуму страдания палестинского народа
Президент России Владимир Путин призвал свести к минимуму страдания палестинского народа и прекратить боевые действия. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:33
2024-11-07T23:33
2024-11-07T23:33
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал свести к минимуму страдания палестинского народа и прекратить боевые действия. "Сейчас нужно стремиться к тому, чтобы свести к минимуму, к нулю страдания палестинского народа. Надо прекратить там немедленно боевые действия. Надо сделать все для того, чтобы и Израиль, и Палестина, в данном случае ХАМАС, договорились об этом. Сейчас самое главное - прекратить боевые действия, немедленно", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , россия
Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Россия
Путин призвал свести к минимуму страдания палестинского народа
Путин призвал избавить палестинский народ от мучений, прекратив боевые действия
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал свести к минимуму страдания палестинского народа и прекратить боевые действия.
"Сейчас нужно стремиться к тому, чтобы свести к минимуму, к нулю страдания палестинского народа. Надо прекратить там немедленно боевые действия. Надо сделать все для того, чтобы и Израиль, и Палестина, в данном случае ХАМАС, договорились об этом. Сейчас самое главное - прекратить боевые действия, немедленно", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.