https://ria.ru/20241107/putin-1982552726.html

Путин: российский народ настроен на миролюбивое развитие ситуации в мире

Путин: российский народ настроен на миролюбивое развитие ситуации в мире - РИА Новости, 07.11.2024

Путин: российский народ настроен на миролюбивое развитие ситуации в мире

Российский народ настроен на миролюбивое развитие ситуации в мире и процветание всех, рассказал президент России Владимир Путин РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:33

2024-11-07T23:33

2024-11-07T23:33

великий новгород

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Российский народ настроен на миролюбивое развитие ситуации в мире и процветание всех, рассказал президент России Владимир Путин "Весь российский народ, уверяю вас, настроен именно на такое мирное, миролюбивое развитие ситуации в мире, создающее условия для того, чтобы процветали все участники международного общения", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://ria.ru/20241107/putin-1982552219.html

https://ria.ru/20241029/putin-1980756566.html

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великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире