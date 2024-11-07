https://ria.ru/20241107/putin-1982552726.html
Путин: российский народ настроен на миролюбивое развитие ситуации в мире
Путин: российский народ настроен на миролюбивое развитие ситуации в мире - РИА Новости, 07.11.2024
Путин: российский народ настроен на миролюбивое развитие ситуации в мире
Российский народ настроен на миролюбивое развитие ситуации в мире и процветание всех, рассказал президент России Владимир Путин РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:33
2024-11-07T23:33
2024-11-07T23:33
великий новгород
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982505459_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_f78527d1a826ec3354251d89698a4e1b.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Российский народ настроен на миролюбивое развитие ситуации в мире и процветание всех, рассказал президент России Владимир Путин "Весь российский народ, уверяю вас, настроен именно на такое мирное, миролюбивое развитие ситуации в мире, создающее условия для того, чтобы процветали все участники международного общения", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://ria.ru/20241107/putin-1982552219.html
https://ria.ru/20241029/putin-1980756566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Великий Новгород, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Путин: российский народ настроен на миролюбивое развитие ситуации в мире
Путин: народ РФ настроен на миролюбивое развитие ситуации в мире и процветание
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Российский народ настроен на миролюбивое развитие ситуации в мире и процветание всех, рассказал президент России Владимир Путин
"Весь российский народ, уверяю вас, настроен именно на такое мирное, миролюбивое развитие ситуации в мире, создающее условия для того, чтобы процветали все участники международного общения", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.