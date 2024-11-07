https://ria.ru/20241107/putin-1982552383.html

Путин раскрыл, против чего выступает Россия на Украине

Путин раскрыл, против чего выступает Россия на Украине - РИА Новости, 07.11.2024

Путин раскрыл, против чего выступает Россия на Украине

Россия настроена на то, чтобы Украина не была инструментом в руках третьих стран, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив также стремление Москвы создать... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:31

2024-11-07T23:31

2024-11-07T23:31

специальная военная операция на украине

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

владимир путин

россия

украина

великий новгород

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия настроена на то, чтобы Украина не была инструментом в руках третьих стран, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив также стремление Москвы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта. "Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования (конфликта - ред.), чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран, и не использовалась в их интересах", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982551757.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982550842.html

россия

украина

великий новгород

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, россия, украина, великий новгород