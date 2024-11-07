https://ria.ru/20241107/putin-1982552383.html
Путин раскрыл, против чего выступает Россия на Украине
Путин раскрыл, против чего выступает Россия на Украине - РИА Новости, 07.11.2024
Путин раскрыл, против чего выступает Россия на Украине
Россия настроена на то, чтобы Украина не была инструментом в руках третьих стран, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив также стремление Москвы создать... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:31
2024-11-07T23:31
2024-11-07T23:31
специальная военная операция на украине
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
россия
украина
великий новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982516532_0:108:3215:1916_1920x0_80_0_0_a6439b8c2670b7c694f2753b901e1e66.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия настроена на то, чтобы Украина не была инструментом в руках третьих стран, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив также стремление Москвы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта. "Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования (конфликта - ред.), чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран, и не использовалась в их интересах", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982551757.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982550842.html
россия
украина
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982516532_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_d70e971cff75a6258bb8d453cae94ac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, россия, украина, великий новгород
Специальная военная операция на Украине, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Россия, Украина, Великий Новгород
Путин раскрыл, против чего выступает Россия на Украине
Путин: РФ хочет, чтобы Украина не была инструментом в руках третьих стран